Азербайджанский блогер Рамазанов оставлен под стражей

27 мая 2022, 12:32

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Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на арест блогера Рашада Рамазанова. Подсудимый отверг вину и заявил, что признательные показания силовики требовали от него под пытками.

Как писал "Кавказский узел", Рашад Рамазанов (известен также как Рашад Агааддин) был задержан 20 мая. На следующий день Сабунчинский районный суд Баку отправил его под арест на четыре месяца. Ему предъявлено обвинение по статье 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере). Супруга блогера заявила, что его преследуют за критические публикации в соцсетях в адрес властей Азербайджана. Институт свободы и безопасности репортеров осудил власти за "политически мотивированный" арест Рамазанова, призвав немедленно освободить его. Защита подала апелляцию на арест.

Рашад Агааддин оглу Хагигат (Рашад Рамазанов) родился в Масаллинском районе Азербайджана. В 2002 году окончил бакалавриат географического факультета Бакинского госуниверситета по специальности "эколог". В 2004 году получил степень магистра. Как сообщается на его странице в соцсетях, он является автором книг по философии, экологии, истории, общественной мысли. На своей странице в соцсети блогер высказывал критику в адрес властей страны. 13 ноября 2013 года суд признал Рашада Рамазанова виновным по делу о незаконном обороте наркотиков и приговорил его к девяти годам лишения свободы. Сам он отвергал обвинение. Бакинский апелляционный суд и Верховный суд Азербайджана оставили приговор в силе, но в марте 2019 года блогер был досрочно освобожден в соответствии с распоряжением президента о помиловании заключенных. После освобождения блогер продолжал критику в адрес властей страны на своей странице в соцсети.

В Бакинском апелляционном суде сегодня состоялось рассмотрение жалобы на арест Рамазанова. Подсудимый заявил о своей невиновности, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов.

"Рашад Рамазанов сказал, что он был задержан 20 мая на территории Сабунчинского района Баку близ места его жительства. Согласно материалам уголовного дела, он якобы был задержан на основе оперативной информации, у него было изъято 10 граммов героина. По утверждению [силовиков], Рамазанов дал показания, что он нашел пакетик с наркотиками на улице. Сам Рашад Рамазанов назвал это ложью. В суде он сказал, что дал признательные показания под пытками. Рамазанов заявил, что уголовное дело против него сфабриковано в связи с его критикой властей Азербайджана в социальных сетях", - сообщил защитник.

В частности, по словам адвоката, Рамазанов заявил, что насилие над ним было совершено при задержании и в отделении силовой структуры. "Действительно, на обеих ногах Рашада Рамазанова были следы тяжелых пыток. Раны были как открытые кровоточащие, так и закрытые - синяки", - утверждает Садыгов.

По его словам, судья оставил без внимания заявление блогера о пытках. "Мы ходатайствовали об изменении меры пресечения на домашний арест с учетом того, что против Рамазанова нет первичных достоверных доказательств, и все обвинение построено на свидетельствах самих [силовиков]. Однако суд не удовлетворил ни ходатайство, ни саму жалобу", - сказал адвокат.

Защита продолжит правовые средства для изменения меры пресечения, добавил Садыгов. Он планирует подготовить и подать ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест. Кроме того, как отметил адвокат, будет подана жалоба в прокуратуру на расследование заявления блогера о пытках.

В Бакинском апелляционном суде подтвердили информацию об отклонении жалобы Рамазанова.

Начальник отдела пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев назвал утверждения Рамазанова о пытках "необоснованными". "Подобные утверждения ожидаемы и преследуют цели самозащиты", - сказал Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что Рамазанов может обратиться с жалобой в соответствующую инстанцию.

По мнению главы НПО "Линия защиты" Руфата Сафарова, применение пыток с целью получения признательных показаний - распространенная практика у силовиков в Азербайджане.

"В отношении критиков власти силовики действуют в особенности жестоко. Я сам прошел через это. Такими действиями человека с одной стороны наказывают физической болью, а с другой - у него выбивают признательные показания для обоснования уголовного преследования", - заявил Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

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Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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