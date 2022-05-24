ИСБР призвал освободить азербайджанского блогера Рашада Рамазанова

24 мая 2022, 12:09

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Институт свободы и безопасности репортеров осудил власти Азербайджана за "политически мотивированный" арест блогера Рашада Рамазанова, призвав немедленно освободить его. Защита Рамазанова подала апелляцию на его арест.

Как писал "Кавказский узел", Рашад Рамазанов (известен также как Рашад Агааддин) был задержан 20 мая. На следующий день Сабунчинский районный суд Баку отправил его под арест на четыре месяца. Ему предъявлено обвинение по статье 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере). Супруга блогера заявила, что его преследует за критические публикации в соцсетях в адрес властей Азербайджана.

Рашад Агааддин оглу Хагигат (Рашад Рамазанов) родился в Масаллинском районе Азербайджана. В 2002 году окончил бакалавриат географического факультета Бакинского госуниверситета по специальности "эколог". В 2004 году получил степень магистра. Как сообщается на его странице в соцсетях, он является автором книг по философии, экологии, истории, общественной мысли. На своей странице в соцсети блогер высказывал критику в адрес властей страны.

Институт свободы и безопасности репортеров (ИСБР) сделал заявление по поводу ареста Рамазанова, указав на то, что после задержания блогер подвергся пыткам. "На следующий день судья, несмотря на все явные доводы в политическом мотиве преследования, избрал в отношении блогера меру пресечения - 4 месяца ареста", - говорится в заявлении, поступившем сегодня "Кавказскому узлу".

ИСБР считает, что "Рамазанов в очередной раз стал жертвой властей из-за своих критических высказываний". "Рашад Рамазанов и после освобождения из тюрьмы резко критиковал власти Азербайджана и лично президента Ильхама Алиева. Порой он был эмоционален, и его критика переходила грани этики. Когда человек постоянно сталкивается с несправедливостью, беззаконием, произволом, и видит все это повседневно, то, конечно, могут быть и нервные срывы. Однако это не дает основания бросать человека в тюрьму по ложному обвинению в незаконном обороте наркотиков, по которому ему грозит 12 лет [лишения свободы]. По этим же надуманным сфабрикованным обвинениям Рамазанов незаконно провел в заключении шесть лет, после чего под давлением международного сообщества был помилован властями Азербайджана", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" исполнительный директор ИСБР Эмин Гусейнов.

13 ноября 2013 года суд признал Рашада Рамазанова виновным по делу о незаконном обороте наркотиков и приговорил его к девяти годам лишения свободы. Сам он отвергал обвинение. Бакинский апелляционный суд и Верховный суд Азербайджана оставили приговор в силе, но в марте 2019 года блогер был досрочно освобожден в соответствии с распоряжением президента Азербайджана о помиловании заключенных.

Гусейнов рассказал, что после освобождения в 2019 году Рамазанов вынужденно уехал в Грузию как политический мигрант, но не смог перевезти туда свою семью. "Несмотря на наши предостережения об опасности очередного политически мотивированного преследования, Рамазанов два месяца назад был вынужден вернуться обратно в Азербайджан, чтобы забрать членов своей семьи и эмигрировать вместе с ними в безопасную для них третью страну. За несколько дней до своего ареста он информировал меня и других коллег-правозащитников, что за ним ведется наружное наблюдение сотрудниками правоохранительных органов и готовится его арест", - сказал директор ИСБР.

Он отметил, что ситуация с Рамазановым напоминает историю с блогером Мехманом Галандаровым, который вернулся из Грузии обратно в Азербайджан в 2017 году, после чего был арестован по обвинению в обороте наркотиков в крупном размере.

Институт свободы и безопасности репортеров призвал комиссара по правам человека Совета Европы Дунью Миятович, содокладчиков мониторингового комитета ПАСЕ Стефана Шеннахаха и Яна Лиидел-Грейнгера, генерального докладчика ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и безопасности журналистов Могенса Йенсена, генерального докладчика ПАСЕ по вопросу о положении правозащитников Торхильдур Сунну Эварсдотир вмешаться в ситуацию с Рамазановым, настоять на его освобождении и прекращении преследования.

ИСБР также призвал власти Азербайджана прекратить политически мотивированное уголовное преследование людей за критику и обеспечить фундаментальные права, гарантированные Европейской Конвенцией по правам человека и Конституцией страны.

Супруга блогера Кенуль Рамазанова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что 23 мая ее муж позвонил из Бакинского СИЗО-1. "Рашад смог поговорить со мной две минуты. Он сказал, что обвинение против него ложное. Он сказал, что подвергался физическому и моральному давлению. Ему угрожали неприятностями для нас - членов семьи, для моего отца. И под давлением он дал признательные показания", - утверждает Рамазанова.

Она отметила, что на защиту прав блогера привлечен адвокат Эльчин Садыгов, который 23 мая подал апелляционную жалобу на арест.

Супруга блогера подтвердила, что он вернулся из Грузии два месяца назад. "Но он и в Грузии, и здесь продолжал свои критические публикации в соцсети", - сказала Кенуль Рамазанова.

Женщина отметила, что до первого ареста Рамазанов занимался научной деятельностью и был докторантом в Академии наук Азербайджана. "Но после ареста вся научная карьера Рашада была испорчена. Более того, мне самой также пришлось уйти из Академии наук. С тех пор я тоже не работаю", - заявила она.

По ее словам, после возвращения из Грузии ее муж имел небольшие заработки от частных заказов по корректорской деятельности. Материальную помощь семье, где трое совершеннолетних детей, в том числе двое школьников, оказывает отец Рамазановой.

Адвокат Эльчин Садыгов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что подал апелляцию на арест 23 мая. Согласно законодательству, апелляция должна быть рассмотрена в течение трех дней, однако из-за большого количества дел в судах срок может несколько затянуться, сказал защитник. Он воздержался от других комментариев, сославшись на то, что еще не встретился с подзащитным и не участвовал в следственных действиях, которые ведет Сабунчинское районное управление полиции Баку.

Представители этого ведомства оказались недоступны для комментариев.

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