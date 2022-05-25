Азербайджанский оппозиционер Агиль Магеррамов вышел на свободу

25 мая 2022, 12:19

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Член президиума партии Народного фронта Азербайджана Агиль Магеррамов вышел из тюрьмы, проведя в заключении четыре года. Активист пообещал продолжить политическую борьбу за демократические перемены в Азербайджане.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 февраля 2019 года суд признал виновными пятерых активистов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) в отмывании денег. Среди них был член президиума ПНФА Агиль Магеррамов, его приговорили к четырем годам лишения свободы. В сентябре 2019 года высшая судебная инстанция страны оставила без удовлетворения кассацию защиты трех активистов партии Народного фронта Азербайджана, в том числе и Агиля Магеррамова. 30 июля 2021 года Хазарский районный суд отказал Магеррамову в условно-досрочном освобождении. Активисты сочли решение суда политически мотивированным.

Правоохранители обвинили в отмывании денег члена президиума партии Народного фронта Азербайджана Агиля Магеррамова, председателя меджлиса молодежного комитета партии Руслана Насирли и главу районной организации ПНФА Бабека Гасанова, а также задержанных 9 и 10 мая 2018 года гражданина России Салеха Рустамова и его племянника Bидади Рустамли. По версии следствия, Рустамов ежемесячно собирал у занимающихся в России бизнесом азербайджанских граждан средства на поддержку ПНФА. Общая сумма, переданная через его племянника, составила 412 тысяч долларов США. Никто из них не признал себя виновным. В суде адвокаты заявили, что подсудимые подверглись пыткам.

Магеррамов вышел из колонии по истечении срока наказания рано утром 25 мая. "Я предполагал, что меня выпустит рано и потому с вечера попрощался с заключенными, с которыми я подружился в колонии. Меня разбудили около пяти утра, велели собраться. Потом мне выдали документы и на такси отправили домой. В половине седьмого утра я был уже дома. То, что меня ранним утром выпустили, очевидно, было связано с тем, чтобы у ворот колонии меня не встречали однопартийцы, журналисты, чтобы не было массового собрания людей", - предположил Магеррамов.

Он сказал, что четыре года тюрьмы были отняты из его жизни, и ему неоднократно было отказано в УДО. "Но я не сломлен, я продолжу политическую деятельность за демократические перемены в Азербайджане, за построение свободного общества в нашей стране. Надо смело идти к этой цели. Не надо бояться попасть в тюрьму. Уверяю, несмотря на пережитые мною пытки, тюрьма не такое страшное место. Да, четыре года жизни я мог бы использовать лучшим образом. Но и в тюрьме я имел возможности для совершенствования знаний, изучения иностранных языков. Тюрьма - это тоже часть общества, и сюда попадают далеко не худшие люди. Многие, как я, столкнулись с несправедливостью", - сказал Магеррамов корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что ладил с другими заключенными и персоналом. "В тюрьме, как в обычной жизни, выстраивание отношений с другими зависит от человека. Как человек поддерживает отношения с соседями, сослуживцами в гражданской жизни - тот же самый принцип действует в тюрьме. А отношение персонала ко мне было нормальным. Но есть вопросы, которые вытекают из самой Пенитенциарной системы в Азербайджане. Наверное, через некоторое время я об этом подробно расскажу", - подытожил Магеррамов.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов отметил, что с выходом на свободу Агиля Магеррамова в Азербайджане число политзаключенных уменьшилось на одного человека.

"К сожалению, Агиль полностью отбыл срок, хотя были возможности его досрочного освобождения. Несмотря на то, что в месяц десятки, а то и сотни заключенных выходят по УДО, политзекам в этом отказывают. В стране все еще более 120 политзаключенных. Надеемся, что ко Дню независимости 28 мая все же будет помилование, и оно коснется многих политзаключенных", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

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Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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