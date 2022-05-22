Пользователи Telegram поддержали пацифистский лозунг дагестанской школьницы

22 мая 2022, 13:12

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Выпускница одной из школ Дагестана во время "Последнего звонка" публично высказалась против спецоперации на Украине, следует из обнародованного в Telegram видео. Авторы большинства комментариев к видео поддержали высказывание девушки.

Как писал "Кавказский узел", после того, как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), активисты, выступающие против военной спецоперации на Украине стали подвергаться преследованию и по этой статье. Так, 18 мая в суд поступило дело жителя Акушинского района Дагестана, обвиненного в дискредитации армии.

12-секундное видео, снятое, как утверждается в аннотации, на последнем звонке в одной из школ Дагестана, опубликовано сегодня в Telegram-канале NEXTA Live. На кадрах видны школьники, выстроенные на пришкольной территории. В центре площадки стоят несколько выпускников, и одна из них произносит в микрофон пацифистское высказывание, слова поддержки Украине, а также упоминает Владимира Путина в уничижительном контексте.

Стоящие рядом с ней выпускники при этих словах начинают растерянно оглядываться. Высказав свое мнение, девушка покидает центр площадки, некоторые из собравшихся аплодируют ей.

"Кавказский узел" не может проверить, где и когда было записано видео. Праздник "Последнего звонка" прошел во всех школах Дагестана, сообщила пресс-служба Минобрнауки республики. "Выпускниками в этом году стало более 36,5 тысячи девятиклассников и 11,5 тысячи одиннадцатиклассников. […] Учащиеся младших классов прочитали для выпускников стихотворения, а школьники постарше подготовили сценические и танцевальные номера", - информирует сегодня со ссылкой на ведомство РИА "Дагестан".

Пользователи Telegram, оставившие комментарии под видео, не подвергли сомнению утверждение, что оно записано в Дагестане. Многие из авторов комментариев высказали гордость за девушку, посчитав ее своей землячкой.

"Наконец горжусь своим регионом", - написал, в частности, Arctic inside. "Остались ещё в Дагестане настоящие кавказцы. Радует", - согласился пользователь с ником "Д".

"Девочка молодец, жаль […] донесут на неё", - написала Anna Pavlovna. "Девушка молодчина!" – высказал мнение Roman Bondar. "Жалко ее. Посадят ее быстро", - предположил LinSoekGyn. "Настоящая кавказская девушка! Глубокое уважение тебе", - заочно обратился к выпускнице Kirill Carter.

"Нормальные дагестанцы против [спецоперации]!" – высказал мнение LudikTromsa. "Браво. Вот это характер у девчонки... А ведь она как минимум одна из лучших учениц этой школы, раз выступает на выпускном. И "взрослым", и "мужикам" есть чему поучиться", - отметила Mary Popins. Схожие мнения высказали и авторы большинства комментариев, всего к 13.10 мск под видео размещено 336 комментариев.

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