Житель Дагестана обвинен в дискредитации армии

21 мая 2022, 19:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дело жителя Акушинского района Дагестана, обвиненного в дискредитации российских вооруженных сил, передано в суд.

На сайте Акушинского райсуда опубликована информация о том, что местный житель Алиасхаб Омаров обвинен в дискредитации вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Дело поступило в суд 18 мая, следует из этой информации.

О том, что полицейские составили протокол на Алиасхаба Омарова и дело передали в суд, сообщают сегодня и «Кавказ.Реалии»*, не уточняя подробностей дела.

Отметим, статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал о делах о дискредитации российской армии в отношении жителей других регионов юга России. Так, 20 мая стало известно о передаче в суд дел жителя Урванского района Ислама Жанова и уроженца Нальчика Бориса Дзагалова.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* издание включено Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.