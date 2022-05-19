Госдума ратифицировала соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве

19 мая 2022, 14:11

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Депутаты Госдумы сегодня ратифицировали соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве и упрощенном порядке получения гражданства России.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о ратификации соглашения о двойном гражданстве и упрощении процедуры получения гражданства России для граждан Южной Осетии.

Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве и упрощенном порядке получения гражданства России 4 августа 2021 года, а 1 декабря его утвердил парламент Южной Осетии. Соглашение позволит обеспечить жителей Южной Осетии социальной защитой и даст им возможность получения российских пенсий, пояснил ранее президент Южной Осетии. МИД Южной Осетии сообщил, что соглашение о двойном гражданстве вступит в силу после того, как Россия и Южная Осетия обменяются ратификационными грамотами.

Госдума сегодня на заседании ратифицировала соглашение об упрощении процедуры получения гражданства России для граждан Южной Осетии. Этот же документ предусматривает, что граждане России и Южной Осетии смогут приобрести гражданство соседней страны без отказа от имеющегося, сообщает ТАСС.

Напомним, после обмена ратификационными грамотами соглашение будет действовать на протяжении пяти лет и автоматически продлеваться на такой же срок, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону за шесть месяцев до истечения очередного пятилетнего периода о своем намерении прекратить его действие.

Подать заявление на получение гражданства России в упрощенном порядке сможет любой дееспособный гражданин Южной Осетии от 18 лет. Дети до 14 лет будут получать такое же гражданство, как и родители. До достижения ребенком 18 лет родители смогут выбрать ему гражданство на основании письменного заявления, следует из текста соглашения.

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