Флаги Южной Осетии и России. Фото: cominf.org https://www.grozny-inform.ru/news/politic/131615/

14 марта 2022, 19:16

Путин предложил ратифицировать соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Президент России Владимир Путин направил сегодня на рассмотрение парламента законопроект о ратификации соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией.

Как писал "Кавказский узел", проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве и упрощенном порядке получения гражданства России 4 августа 2021 года одобрил Владимир Путин., 1 декабря 2021 года его утвердил парламент Южной Осетии.  Соглашение позволит обеспечить жителей Южной Осетии социальной защитой, а также даст возможность получения российских пенсий, пояснил ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. МИД Южной Осетии пояснил, что соглашение о двойном гражданстве вступит в силу после того, как Россия и Южная Осетия обменяются ратификационными грамотами.

Президент России Владимир Путин внес  в Госдуму проект федерального закона о ратификации соглашения об упрощении процедуры получения гражданства РФ для граждан Южной Осетии,  подписанного 20 сентября 2021 года, следует из информации на сайте Госдумы. 

Подать заявление на получение гражданства России в упрощенном порядке сможет любой дееспособный гражданин республики от 18 лет. Дети до 14 лет будут получать такое же гражданство, как и родители. До достижения ребенком 18 лет родители смогут выбрать ему гражданство на основании письменного заявления, следует из текста соглашения. 

После обмена ратификационными грамотами соглашение будет действовать на протяжении пяти лет и автоматически продлеваться на такой же срок, если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме другую сторону за шесть месяцев до истечения очередного пятилетнего периода о своем намерении прекратить его действие, отмечается в нем.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта указано, что ратификация соглашения между "не потребует
дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета".

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Россия и некоторые другие страны признали независимость Южной Осетии и Абхазии после "Пятидневной войны" 2008 года, в ходе которой Россия выступила против Грузии. Грузинские власти считают и Южную Осетию, и Абхазию территориями, оккупированными Россией.

Примечание:

 "Третий кандидат в президенты Южной Осетии выбыл из борьбы", "Отставка Гассеева усилила интригу перед выборами президента Южной Осетии", "На встрече в Эргнети Грузия потребовала освобождения задержанных в Южной Осетии граждан".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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