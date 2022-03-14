Путин предложил ратифицировать соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве

14 марта 2022, 19:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Президент России Владимир Путин направил сегодня на рассмотрение парламента законопроект о ратификации соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией.

Как писал "Кавказский узел", проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве и упрощенном порядке получения гражданства России 4 августа 2021 года одобрил Владимир Путин., 1 декабря 2021 года его утвердил парламент Южной Осетии. Соглашение позволит обеспечить жителей Южной Осетии социальной защитой, а также даст возможность получения российских пенсий, пояснил ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. МИД Южной Осетии пояснил, что соглашение о двойном гражданстве вступит в силу после того, как Россия и Южная Осетия обменяются ратификационными грамотами.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о ратификации соглашения об упрощении процедуры получения гражданства РФ для граждан Южной Осетии, подписанного 20 сентября 2021 года, следует из информации на сайте Госдумы.

Подать заявление на получение гражданства России в упрощенном порядке сможет любой дееспособный гражданин республики от 18 лет. Дети до 14 лет будут получать такое же гражданство, как и родители. До достижения ребенком 18 лет родители смогут выбрать ему гражданство на основании письменного заявления, следует из текста соглашения.

После обмена ратификационными грамотами соглашение будет действовать на протяжении пяти лет и автоматически продлеваться на такой же срок, если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме другую сторону за шесть месяцев до истечения очередного пятилетнего периода о своем намерении прекратить его действие, отмечается в нем.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта указано, что ратификация соглашения между "не потребует

дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости.

Россия и некоторые другие страны признали независимость Южной Осетии и Абхазии после "Пятидневной войны" 2008 года, в ходе которой Россия выступила против Грузии. Грузинские власти считают и Южную Осетию, и Абхазию территориями, оккупированными Россией.