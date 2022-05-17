МВД оценило ущерб от махинаций с тарифами в Карачаево-Черкесии в 634 миллиона

17 мая 2022, 14:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший начальник Главного управления Карачаево-Черкесии по тарифам и ценам заподозрен в превышении полномочий при установлении тарифов на электроэнергию. Ущерб, нанесенный потребителям, оценивается в сумму более 634 млн рублей, сообщили в МВД.

По данным ведомства, бывший начальник управления по тарифам и ценам, который сейчас является главой администрации Прикубанского муниципального района республики, с 2012 по 2018 год подписал ряд постановлений об установлении завышенных тарифов на электроэнергию. Эти действия привели к необоснованному увеличению валовой выручки "Распределительной сетевой компании" и завышению тарифов для населения республики. Ущерб, нанесенный потребителям, оценивается в сумму более 634 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СКФО.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено дело по части 3 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий), пишет со ссылкой на МВД "Интерфакс".

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