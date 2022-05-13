Нападение на Мамедову подтвердило версию о заинтересованности властей в деле Сулейманова

13 мая 2022, 22:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В суде не были представлены доказательства вины Илькина Сулейманова в убийстве десятилетней девочки, а его заявления о пытках рассматривались лишь формально, заявил его адвокат Алибаба Рзаев. Нападение на Мамедову стало дополнительным свидетельством заинтересованности властей в исходе процесса, указала журналистка Гюлназ Гамбарли.

Как писал "Кавказский узел", полиция Азербайджана 9 мая начала расследование после нападения на журналистку Айтен Мамедову. Инцидент произошел в Бинагадинском районе Баку. Мужчина, зашедший за Айтен Мамедовой в лифт в подъезде дома, приставил нож к ее горлу и потребовал не освещать судебный процесс, после чего скрылся. Мамедова связала нападение с освещением резонансного дела об убийстве ребенка. С призывом к властям Азербайджана найти и наказать виновных выступили правозащитники и активисты, ряд международных правозащитных организаций и Госдеп США. Сама журналистка выразила недовольство ходом следствия.

Ранее Айтен Мамедова заявила, что до нападения неизвестный от нее потребовал прекратить освещать судебное дело об убийстве малолетней девочки. Десятилетняя девочка пропала без вести 21 ноября 2019 года. Ее обгоревшее тело было найдено 6 января 2020 года в том же селе, где она жила. 10 января силовики отчитались о задержании подозреваемого в убийстве – 47-летнего местного жителя Илькина Сулейманова, который первым сообщил об обнаружении тела. История с похищением и убийством ребенка вызвала широкий общественный резонанс в Азербайджане. В суде Сулейманов заявил о своей невиновности, пояснив, что дал признательные показания под пытками.

Защита заявила об отсутствии доказательств вины Сулейманова и игнорировании заявлений о пытках

Позиция прокуратуры по делу об убийстве десятилетней девочки оглашена в Гянджинском городском суде по тяжким преступлениям, обвинение считает Илькина Сулейманова виновным в убийстве ребенка, сказал его адвокат Алибаба Рзаев. Суд частично принял наши ходатайства о привлечении дополнительных свидетелей, мы повторно выдвинем ходатайства о приглашении других наших свидетелей. Не могу обвинять судью, нет причин быть им недовольным. Считаю, что судья может принять справедливое решение. Наша позиция о невиновности Сулейманова подтверждается отсутствием у стороны обвинения доказательств вины подсудимого", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Рзаев также связал нападение на Мамедову с ее публикациями о суде в Гяндже. По мнению адвоката, нападение на Айтен говорит в пользу версии защиты о том, что некие влиятельные силы в верхах заинтересованы в сокрытии истинного виновника преступления и хотят заставить прессу не освещать процесс в неугодном им ключе. "Нападение на Айтен Мамедову усилило интерес СМИ к делу Илькина Сулейманова", – добавил он. После нападения на журналистку судебного заседания еще не было, следующее заседание будет 18 мая.

По словам адвоката, на этапе следствия Генпрокуратура рассматривала жалобу адвокатов на пытки в отношении Сулейманова. "В присутствии трех адвокатов Илькина раздели, на его теле, несмотря на прошедшие со времени пыток две недели, были видны следы насилия. Генпрокуратура записала показания Сулейманова. Потом заслушала показания полицейских, они отвергли обвинения в пытках. Считаю, что это было имитацией расследования жалобы о пытках", – отметил он.

Рзаев также добавил, что Сулейманов и адвокаты в ходе суда заявляли о пытках, однако отдельное расследование в суде по пыткам не проводилось. "Посмотрим, будут ли отражены эти показания в итоговом заключении суда", – сказал адвокат Рзаев.

Поскольку дело об убийстве девочки передано в суд, МВД и прокуратура процесс не комментируют, так как это может быть давлением на следствие, заявили корреспонденту "Кавказского узла" в ведомствах.

Журналисты и правозащитники напомнили о нападениях на представителей СМИ в Азербайджане

Государственное Агентство развития медиа не может заниматься расследованием преступлений, но директор агентства встречался с главой МВД, довел до него обеспокоенность нападением на журналистку Мамедову, сообщила глава пресс-службы агентства Саида Шафиева корреспонденту "Кавказского узла". "В Азербайджане в феврале принят закон о медиа. В статье 6 этого закона сказано о недопустимости давления на журналистов в их профессиональной деятельности, и обязанность государства – обеспечивать выполнение этого закона", – добавила она.

Журналистка интернет-канала Azad Söz (в переводе с азербайджанского – "свободное слово". – Прим. "Кавказского узла") Гюлназ Гамбарли не верит в возможность Агентства развития медиа гарантировать объективность расследования покушения на Айтен Мамедову, так как оно не в состоянии влиять на правоохранительные органы. "В Азербайджане журналисты, не работающие на власть и олигархов, беззащитны. С независимыми журналистами или работающими на BBC, Аzadlıq и некоторые другие можно делать все, что угодно", – сказала она. "В этом заключается сходство между нападениями на неугодных журналистов. А различия – в методах давления. Эльмара Гусейнова застрелили, Расима Алиева убили, Айтен Мамедовой угрожали ножом у горла", – добавила она.

Главный редактор журнала "Монитор" Эльмар Гусейнов был убит 2 марта 2005 года на пороге своей квартиры. Он не раз получал угрозы, подвергался уголовному преследованию, сидел в тюрьме. Несмотря на предложения иностранных государств о предоставлении политического убежища, остался в Азербайджане и продолжал там свою профессиональную деятельность вплоть до гибели, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Эльмара Гусейнова. По подозрению в убийстве Гусейнова еще в 2005 году были объявлены в розыск два гражданина Грузии. Заказчика же, по утверждению следствия, установить можно будет только после поимки убийц.

Нападение на журналистку Айтен Мамедову стало одним из ряда случаев расправы с журналистами в Азербайджане, отметила Гамбарли. "Айтен могли бы убить в лифте, как убили журналистов Рафика Таги, Эльмара Гусейнова. Мне по телефону с российских номеров звонили неизвестные люди, оскорбляли, угрожали расправой за то, что я в публикациях про этот судебный процесс занимаю, как считают звонившие, сторону обвиняемого. Это подтверждает убежденность в том, что версия защиты о заинтересованности влиятельных людей засудить Сулейманова правильная", – сказала Гюлназ Гамбарли, которая также освещает процесс по делу об убийстве девочки.

Записи с видеокамер, на которых мог быть нападавший, были показаны Айтен Мамедовой, рассказал представитель МВД Эхсан Захидов. По его словам, правоохранительные органы расследуют уголовное дело по статье об угрозе убийством или нанесением тяжкого вреда здоровью (статья 134 УК Азербайджана). Преступления, совершенные в закрытых от постороннего взгляда местах, раскрываются не быстро, подчеркнул он.

Айтен Мамедова подтвердила, что ей были показаны записи с камер. "Новых данных по этому делу нет", – сказала она.

2 декабря 2021 года в Генпрокуратуру была направлена жалоба на избиение Тофига Ягублу, и уже на следующий день помощник прокурора Сабаильского района зафиксировал показания активиста, но не в качестве потерпевшего, а как свидетеля. В тот же день после допроса Ягублу направили на судмедэкспертизу. 11 января оппозиционер получил отказ прокуратуры начать расследование дела. Однако, как выяснилось в середине января, по мнению прокуратуры, Ягублу избил себя сам. 7 февраля Ягублу через суд потребовал отменить заключение прокуратуры о том, что он сам нанес себе тяжелые травмы в полицейском участке. Сабаильский районный суд Баку 10 марта оставил без удовлетворения жалобу оппозиционного политика Тофига Ягублу на прокуратуру, которая отказалась возбудить уголовное дело об избиении силовиками, предположив, что задержанный на акции протеста политик сам бился головой о стены.

Правозащитник Заур Акпер обвинил президента Ильхама Алиева в недостаточном выполнении своих обязанностей, так как силовые структуры не защитили избитых неизвестными людьми Тофига Ягублу и Бахтияра Гаджиева, не нашли преступников. Официально было объявлено, что следы насилия на лице Ягублу нанесены им самим. "После каждых выборов вы клянетесь на Коране выполнять ваши обязанности. Но террор против журналистов и правозащитников указывает на обратное. Если так, значит, во власти есть преступные группы. Докажите, что таких во власти нет", – обратился Акпер к президенту на пресс-конференции после нападения на Мамедову.

Айтен Мамедова около 20 лет занимается журналистикой и специализируется на правозащитной теме. Много лет она трудилась в оппозиционной газете "Азадлыг". Мамедова освещала многие резонансные судебные процессы, в том числе по "Нардаранскому делу", "Гянджинскому делу", суды над журналистами и активистами партии Народного фронта Азербайджана. Айтен Мамедова была в числе журналистов, которые подверглись физическому насилию во время освещения протестной акции после парламентских выборов в феврале 2020 года.

"Кавказский узел" также писал, что на 14 мая в Баку запланирована акция с требованием прекратить насилие в отношении активистов и журналистов. Один из организаторов акции, глава НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров сообщил об угрозах со стороны властей. Другие организаторы протестной акции рассказали, что за их домами ведется наблюдение.

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Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.