09 мая 2022, 00:25
Дороги в пяти районах Дагестана повреждены после дождей и снегопада
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
В Чародинском, Гунибском, Рутульском, Ахвахском и Гумбетовском районах в результате непогоды были повреждены несколько участков автодорог. За сутки удалось восстановить движение в двух районах, сообщил Минтранс Дагестана.
Дорожники ликвидируют последствия ливневых дождей в Чародинском и Гунибском районах республики, сообщило 8 мая РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.
В Чародинском районе закрыта автомобильная дорога местного значения так как в результате обвала верхового откоса перекрыт подъезд от автодороги "Цуриб - Арчиб" к селу Хурух. В Гунибском районе в результате обильных ливней и поднятия уровня воды с бокового лога размыта полка автомобильной дороги местного значения Тлогоб - Агада на участке трех километров. В Рутульском районе в результате ливневых дождей и снега была закрыта автодорога местного значения "Рутул - Лучек - Джиных", где произошел обвал верхового откоса на участке строительства.
В Ахвахском районе вследствие дождей была закрыта автомобильная дорога республиканского значения "Ботлих - Карата" на 16-м километре - здесь на участке реконструкции произошел обвал верхового откоса, без транспортного сообщения остался районный центр село Карата. В Гумбетовском районе из-за обильного снегопада и снежных заносов на двух дорогах было закрыто автомобильное сообщение: на дороге республиканского значения "Хасавюрт - Тлох" на участке 52-й километр - 56-й километр на Харибском перевале, и на автодороге "Мехельта - Гагатли", Буцрахский перевал, сообщается в Telegram-канале Минтранса Дагестана. С помощью спецтехники дорожникам удалось восстановить движение в Рутульском и Ахвахском районе, отчиталось министерство.
Непогода 8 мая нарушила также электроснабжение более 17 тысяч жителей Дагестана. Массовые отключения произошли в 13 селах в Акушинском, Гунибском, Дербентском, Каякетнском, Новолакском районах республики, сообщили в региональном министерстве энергетики и тарифам. К концу дня энергетики восстановили электроснабжение, передает "Интерфакс".
Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 марта оползень сошел на автодорогу к селу Гасик Табасаранского района, движение было временно организовано по альтернативному маршруту, сообщило МЧС.
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Автор: "Кавказский узел"