Задержание Тамары Гродниковой на одиночном пикете. Волгоград, 7 мая 2022 года. Фото Вячеслава Ященко для "Каваказского узла".

07 мая 2022, 15:31

Тамара Гродникова задержана на пикете в Волгограде

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полиция уже в десятый раз с начала спецоперации на Украине задержала активистку Тамару Гродникову, которая вышла сегодня на пикет с требованием разблокировать независимые издания и разрешить свободно выражать свое мнение.

Как писал "Кавказский узел", Тамара Гродникова вышла 28 апреля на одиночный пикет против закона об иноагентах и с требованием не преследовать за проведение разрешенных законом публичных акций. Полицейские задержали ее после проверки документов, стало это девятым задержанием активистки с начала спецоперации на Украине. В тот же день Гродникова подала заявления на имя начальника отделения полиции, в которых попросила разобраться в причинах регулярного срыва разрешенных по закону одиночных пикетов.

Тамара Гродникова неоднократно проводила одиночные пикеты, выступая, в том числе с требованиями прекратить давление на независимые СМИ, освободить политзаключенных и с критикой в адрес властей. В марте Тамара Гродникова была оштрафована на 30 тысяч рублей за проведение аналогичного пикета и обжаловала решение суда. 20 апреля она была задержана на пикете, на котором требовала прекратить преследование людей за выражение мнения. Силовики изъяли плакаты для экспертизы и предостерегли активистку от проведения новых акций, пригрозив регулярными задержаниями. 

Прохожий заинтересовался пикетом Тамары Гродниковой. Волгоград, 7 мая 2022 года. Фото Вячеслава Ященко для "Каваказского узла".Тамара Гродникова вышла сегодня в 14.00 мск на одиночный пикет в Волгограде на аллее Героев. У нее были плакаты "Конституция РФ. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них", "Прошу соблюдать социальную дистанцию с пикетчиком" и другие.

По словам Гродниковой, ее требования - "те же, что и на предыдущих пикетах - снять блокировку с независимых СМИ и разрешить свободу собраний и выражения мнений". Она пояснила, что намерена проводить пикеты, "пока эти вопросы не будут решены". "Блокировка СМИ в совокупности с запретом на политические акции и репрессивные законы (...) заткнула нам рты. Народ не может выразить своё мнение по вопросам, которые непосредственно касаются всех нас. Народ устранён от участия в деятельности государства, лишён политической дееспособности. Это грубейшее нарушение конституционных прав", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Спустя некоторое время после начала пикета полицейский проверил у Гродниковой документы и спросил, какую партию она представляет. Активистка ответила, что представляет "саму себя".

Полиция проверяет документы у Тамары Гродниковой. Волгоград, 7 мая 2022 года. Фото Вячеслава Ященко для "Каваказского узла".

Через полчаса после начала пикета активистку задержали. При задержании Тамара Гродникова заявила, что ее не имеют права задерживать и на это нет оснований.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Новости о преследовании активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Активисты в Волгограде пожаловались на необоснованные обыски", "Суд заочно арестовал волгоградского активиста Евгения Кочегина", "Волгоградский активист оштрафован за участие в пацифистской акции".

Автор: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

07 мая 2022, 20:41

07 мая 2022, 19:41

  • Власти признали гибель на Украине ста уроженцев Дагестана

    Жители Буйнакского района Тимур Алиев, Биярслан Абукаев, Алимурза Алимурзаев, Абдуллабек Алиев и Гусейн Ирасханов погибли на Украине, сообщил глава района и передал награды их родным. С начала спецоперации на Украине власти подтвердили гибель там не менее 100 уроженцев Дагестана.

07 мая 2022, 18:41

07 мая 2022, 18:04

07 мая 2022, 17:04

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи