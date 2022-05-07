Тамара Гродникова задержана на пикете в Волгограде

07 мая 2022, 15:31

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Полиция уже в десятый раз с начала спецоперации на Украине задержала активистку Тамару Гродникову, которая вышла сегодня на пикет с требованием разблокировать независимые издания и разрешить свободно выражать свое мнение.

Как писал "Кавказский узел", Тамара Гродникова вышла 28 апреля на одиночный пикет против закона об иноагентах и с требованием не преследовать за проведение разрешенных законом публичных акций. Полицейские задержали ее после проверки документов, стало это девятым задержанием активистки с начала спецоперации на Украине. В тот же день Гродникова подала заявления на имя начальника отделения полиции, в которых попросила разобраться в причинах регулярного срыва разрешенных по закону одиночных пикетов.

Тамара Гродникова неоднократно проводила одиночные пикеты, выступая, в том числе с требованиями прекратить давление на независимые СМИ, освободить политзаключенных и с критикой в адрес властей. В марте Тамара Гродникова была оштрафована на 30 тысяч рублей за проведение аналогичного пикета и обжаловала решение суда. 20 апреля она была задержана на пикете, на котором требовала прекратить преследование людей за выражение мнения. Силовики изъяли плакаты для экспертизы и предостерегли активистку от проведения новых акций, пригрозив регулярными задержаниями.

Тамара Гродникова вышла сегодня в 14.00 мск на одиночный пикет в Волгограде на аллее Героев. У нее были плакаты "Конституция РФ. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них", "Прошу соблюдать социальную дистанцию с пикетчиком" и другие.

По словам Гродниковой, ее требования - "те же, что и на предыдущих пикетах - снять блокировку с независимых СМИ и разрешить свободу собраний и выражения мнений". Она пояснила, что намерена проводить пикеты, "пока эти вопросы не будут решены". "Блокировка СМИ в совокупности с запретом на политические акции и репрессивные законы (...) заткнула нам рты. Народ не может выразить своё мнение по вопросам, которые непосредственно касаются всех нас. Народ устранён от участия в деятельности государства, лишён политической дееспособности. Это грубейшее нарушение конституционных прав", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Спустя некоторое время после начала пикета полицейский проверил у Гродниковой документы и спросил, какую партию она представляет. Активистка ответила, что представляет "саму себя".

Через полчаса после начала пикета активистку задержали. При задержании Тамара Гродникова заявила, что ее не имеют права задерживать и на это нет оснований.

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Новости о преследовании активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.