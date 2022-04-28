Активистка Гродникова пожаловалась на регулярный срыв пикетов

28 апреля 2022, 21:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полиция отпустила активистку Тамару Гродникову, задержанную на пикете в Волгограде против закона об иноагентах, это стало ее девятым задержанием с начала спецоперации на Украине. Гродникова подала заявления на имя начальника отделения полиции, в которых попросила разобраться в причинах регулярного срыва разрешенных по закону одиночных пикетов.