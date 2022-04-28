28 апреля 2022, 21:15
Активистка Гродникова пожаловалась на регулярный срыв пикетов
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Полиция отпустила активистку Тамару Гродникову, задержанную на пикете в Волгограде против закона об иноагентах, это стало ее девятым задержанием с начала спецоперации на Украине. Гродникова подала заявления на имя начальника отделения полиции, в которых попросила разобраться в причинах регулярного срыва разрешенных по закону одиночных пикетов.
Как писал "Кавказский узел", Тамара Гродникова неоднократно проводила одиночные пикеты, выступая, в том числе с требованиями прекратить давление на независимые СМИ, освободить политзаключенных и с критикой в адрес властей. В марте Тамара Гродникова была оштрафована на 30 тысяч рублей за проведение аналогичного пикета и обжаловала решение суда. 20 апреля она была задержана на пикете, на котором требовала прекратить преследование людей за выражение мнения. Силовики изъяли плакаты для экспертизы и предостерегли активистку от проведения новых акций, пригрозив регулярными задержаниями. Тамара Гродникова вышла сегодня на одиночный пикет против закона об иноагентах и с требованием не преследовать за проведение разрешенных законом публичных акций. Полицейские задержали ее после проверки документов.
Гродникова отметила, что провела в полиции меньше трех часов. "Опять изъяли мои плакаты на экспертизу, я уточнила, что их отправят в минюст. При задержании мне сказали, что неизвестные граждане позвонили на 02, что я организовала несанкционированный митинг. У меня на груди сегодня был регистратор, надо посмотреть, зафиксировал ли он это", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла" после выхода из отделения полиции.
По ее словам, участковый опрашивал ее в вестибюле. "Ни слова не сказал касательно моего несанкционированного митинга. Участковый спросил: "А сколько вам платят?". Потом вопросы задавала инспектор, (которая) изымала мои плакаты. Спросила, кто такой Венедиктов*, (...) а также поинтересовалась, часто ли у меня берут интервью. Я так поняла, что под подозрение попадут не только люди, которые участвуют в акциях, но и те, кто не участвует, но критикует спецоперацию. Формируется негативное отношение к таким людям. Я сказала сотруднице полиции, что у людей разные точки зрения, разное мнение, мы все индивидуальны, мыслим по-разному, и это нормально. Она со мной не согласилась. Насколько я поняла, что идет о полном сворачивании всей гражданской активности и одиночных пикетов в том числе. Мой главный вопрос к полиции — почему меня задержали на основании проведения несанкционированного митинга, а в самой полиции ни одного вопроса на эту тему не задали", - сказала Гродникова.
Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на решение суда, оштрафовавшего ее на 30 тысяч рублей, состоится 18 мая, сообщила активистка. "По другим протоколам ничего не известно, поскольку экспертиза плакатов не готова", - сообщила она.
Активистка пояснила, почему вышла сегодня на пикет. "В то время как Россия ведёт спецоперацию, у нас появляются все новые иноагенты. В реестр вносят блогеров, которые говорят о событиях в соседней стране. Я поддерживаю намерение редактора "Эха Москвы" Венедиктова* защищать в Конституционном суде не только себя, но и всех, кто пострадал от этого предвзятого закона. Надо попытаться это сделать. (...) Закон составлен таким образом, что позволяет сделать жизнь СМИ, журналиста, блогера невыносимой. А политический фон способствует общественной травле "вольнодумца". Почему не расследовано преступление в отношении нобелевского лауреата Муратова? А хотели ли власти его расследовать по-настоящему? Какой сигнал послали они в социум, замяв инцидент?", - спросила Гродникова.
7 апреля в центре Москвы на Казанском вокзале неизвестные напали на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, облив его смесью краски и ацетона, Муратов получил химический ожог. уголовное дело до сих пор не возбуждено, пострадавший, немедленно давший письменные объяснения полицейским, не уведомлен даже о начале процессуальной проверки и официально не допрошен, говорится в публикации от 12 апреля на сайте "Новой газеты".
Активистка отметила, что суд оштрафовал ее за мнение. "Меня оштрафовали по статье 20.3.3. часть 1 за то, что в моем лозунге было слово "война". Несмотря на то, что слово "война" может использоваться в разном контексте и иметь различные смыслы, мне вменили дискредитацию российской армии. Хотя я выступала против блокировки и закрытия независимых СМИ и имела в виду информационную войну, которую, на мой взгляд, ведёт Россия. Но даже если я имела ввиду события в Украине, то каким образом моя личная позиция, мое субъективное мнение о явлении дискредитирует армию? Я думаю, что меня наказали за мнение. То есть за то, что я чту Конституцию и записанные в ней гражданские права, доверяю основному документу, верю, что он может меня защитить", - отметила Гродникова.
По словам Гродниковой, в полиции ей сообщили, что ее задерживали на пикетах после анонимных звонков. "Все эти доносы были ложными, они не соответствовали тому, что было на самом деле. Так, на предыдущем пикете меня задержали за то, что я "приставала к прохожим", как сообщил в полицию анонимный гражданин. Но это ложь! На пикете я не вступала ни с кем в диалог. Да и со мной никто не разговаривал. Пикет проходил очень спокойно. Кстати, от начала и до конца за пикетом наблюдали трое полицейских, которые стояли в нескольких шагах от меня", - отметила пенсионерка.
Задержания на пикетах привели к ухудшению здоровья, рассказала Гродникова. "Любой на моем месте будет волноваться и переживать. Я стараюсь при написании плакатов донести свою позицию, своё отношение к происходящему, и при этом предусмотреть законодательные ограничения. Но эти законы написаны на мой взгляд, не для простых граждан. В них путаются маститые юристы. А уж пенсионерке запутаться в них совсем просто. Получается, даже полицейские, - а ведь они юристы, не могут на месте решить, соответствуют мои лозунги закону, или нет. Везут в полицию. Но и там сотрудники не самостоятельны в своих выводах, так как мои плакаты вот уже в который раз отдают на лингвистическую экспертизу. Плакаты у меня простые и понятные. Значит, законодательство такое заковыристое, что в нем ногу сломает кто угодно. Поэтому когда меня задерживают, я все время нервничаю, ведь платить штрафы мне не по возможностям. Но и молчать не могу и не хочу", - подчеркнула она.
Одиночные пикеты - возможность для обычных людей вынести на всеобщее обозрение то, что их волнует и беспокоит, указала Гродникова. "Законы в этих случаях должны быть просты и понятны. Иначе люди будут бояться проявить свою гражданскую активность, что сейчас и происходит. А может, дело не в законах? Может, все мои задержания и даже экспертизы представляют собой психологическое давление на активиста, и ничего кроме этого? Я думаю, что это не исключено", - добавила она.
По словам Гродниковой, в полиции ее "с каждым разом опрашивают все более и более строго". "Это, безусловно, психологическое давление. От меня хотят, чтобы я отказалась проводить (пикеты). Но я не откажусь, так как считаю, что это играет важную роль в развитии общества. Я считаю, что (...) речь идёт об отмене любой политической активности, вплоть до одиночного пикета. В том числе о фактической отмене права на публичное выражение личного мнения во всех случаях, когда властям оно неудобно", - подчеркнула она
Гродникова отметила, что подала сегодня в ОП-4 три заявления на имя начальника, в которых потребовала найти и наказать виновных в срыве одиночных пикетов. "Мне выдали три талончика", - сказала она.
В одном из заявлений (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") активистка указала, что с 25 февраля по 20 апреля была доставлена в ОП-4 восемь раз. "В каждом случае моя законная политическая акция была сорвана сотрудниками полиции. В одном случае против меня было возбуждено административное дело по статье 20.3.3 часть 1 (подана апелляционная жалоба в областной суд). В остальных семи случаях в текущем году полицейские обосновали мое задержание звонками на 02 от неизвестных граждан. В нескольких случаях (они) заявили, что я провожу несогласованный с властями митинг. Однако это ложные сведения, которые не соответствуют реальным фактам и не подтвердились по окончанию моего опроса в полиции. Однако мой пикет был сорван", - отметила она.
В заявлении также подчеркивается, что активистка проводила "разрешенную в России законную акцию - одиночный пикет", при этом рядом с ней на каждом пикете находился "наряд дежурных полицейских". "В связи с неоднократными ложными вызовами полиции на основании ложной информации и снятия по этой причине меня с акции, прошу разобраться в отношении нарушения моих прав, найти и наказать виновных в организации и осуществлении ложных заявлений в мой адрес, в оговоре и нарушении моих прав в соответствии с законодательством РФ. Прошу проверить данное лицо (или лиц) на преднамеренное регулярное преследование меня из неизвестных мне побуждений", - указано в заявлении активистки.
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* Алексей Венедиктов персонально внесен Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов.
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источник: корреспондент "Кавказского узла"