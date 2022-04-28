Волгоградская активистка задержана на пикете

28 апреля 2022, 16:02

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Активистка Тамара Гродникова вышла сегодня на одиночный пикет против закона об иноагентах и с требованием не преследовать за проведение разрешенных законом публичных акций. Полицейские задержали ее после проверки документов.

Как писал "Кавказский узел", Тамара Гродникова неоднократно проводила одиночные пикеты, выступая, в том числе с требованиями прекратить давление на независимые СМИ, освободить политзаключенных и с критикой в адрес властей. 6 апреля она вышла на пикет с призывом к властям прекратить давление на независимые СМИ и допустить разностороннее освещение событий на Украине. Пикет завершился задержанием и опросом в отделении полиции. В марте Тамара Гродникова была оштрафована на 30 тысяч рублей за проведение аналогичного пикета и обжаловала решение суда. 20 апреля она была задержана на пикете, на котором требовала прекратить преследование людей за выражение мнения. Силовики изъяли плакаты для экспертизы и предостерегли активистку от проведения новых акций, пригрозив регулярными задержаниями.

Тамара Гродникова вышла сегодня в 14.00 мск на Аллею Героев с плакатами против закона об иноагентах и ограничения на проведение публичных акций. "Закон об иноагентах направлен на дискредитацию свободы выражения собственного мнения, свободы распространения информации. Нацелен на то, чтобы окончательно уничтожить независимые СМИ, открывает двери цензуре и фактически узаконивает ее. (...) Закон пропагандирует, поощряет вражду и ненависть между людьми, одновременно понуждая их "не высовываться", не выделяться из общей массы, быть как все", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Гродниковой, "человек должен и имеет право на своё субъективное мнение и на его публичное высказывание, в том числе на одиночном пикете", на котором может "поделиться с обществом тем, что его волнует, беспокоит". "Применять к одиночному пикетчику законы, ограничивающие свободу слова в том виде, как они написаны сегодня, я считаю недопустимым. Ибо законы в таком виде не только допускают самоуправство на местах, но активно понуждают население к отказу от собственного мнения, а это право закреплено в Конституции, от свободного общения, что является естественной потребностью человека, к стремлению занять пассивную жизненную позицию", - пояснила она.

Прохожие обратили внимание на плакаты Тамары Гродниковой. Так, проходивший мимо студент высказал слова поддержки, сказал, что "все понимает".

Через полчаса к активистке подошли двое полицейских. По словам полицейского, поступил звонок, с сообщением о проведении несанкционированного митинга. У Гродниковой проверили документы.

После этого к активистке подошли мужчина и женщина в гражданском. Мужчина сказал ей, что она "своими пикетом отвлекает полицию, так как полицейские должны стоять и охранять вас от хулиганов". Через пять минут полицейский предложил Гродниковой пройти в машину. Вышедшие из служебного автомобиля полицейские опять проверили документы активистки, после чего препроводили ее в машину.

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Новости о преследовании активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

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