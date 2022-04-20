Тамара Гродникова пожаловалась на давление со стороны полицейских

20 апреля 2022, 19:53

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Активистка Тамара Гродникова отпущена из полиции после задержания на пикете в Волгограде, ее плакаты изъяты для экспертизы. Силовики предостерегли активистку от проведения новых акций, пригрозив регулярными задержаниями.

Как писал "Кавказский узел", Тамара Гродникова регулярно проводит одиночные пикеты в Волгограде, выступая с требованиями прекратить давление на независимые СМИ, освободить политзаключенных, а также с критикой в адрес властей. 6 апреля она вышла на пикет с призывом к властям прекратить давление на независимые СМИ и допустить разностороннее освещение событий на Украине. Пикет завершился задержанием и опросом в отделении полиции. В марте Тамара Гродникова была оштрафована на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии за проведение аналогичного пикета и обжаловала решение суда. 10 апреля полицейские взяли объяснения у Гродниковой после задержания на пикете. Сегодня Тамара Гродникова была задержана на пикете, на котором требовала прекратить преследование людей за выражение мнения.

Активистка рассказала, что ее задержание силовики обосновали звонком на 02. По словам полицейских, звонивший сообщил, что она "пристает к прохожим". "В связи с тем, что это ложь, я написала на имя руководителя полицейского отделения № 4 заявление, чтобы они разобрались, нашли этого анонимного человека и расследовали", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла" после выхода из полицейского участка.

Плакаты, с которыми активистка вышла на пикет, у нее изъяли для проведения экспертизы. "Допрашивали лейтенант и майор. Майор был вежлив, но очень изощрен в постановке вопросов. Меня просили растолковать смысл каждого моего лозунга и записывали это в объяснениях", - рассказала Гродникова.

Впечатление после опроса в полиции осталось "очень тяжелое", отметила она. "У меня возникло чувство высокой опасности и риска для активистов, критикующих власть. В беседе меня предупредили, что если я буду выходить на пикеты, то должна быть готова к тому, что меня будут регулярно привозить в полицию. Они сказали, что я отвлекаю их пикетами— они бы сейчас преступников ловили. Я ответила, что если бы они меня на пикетах не забирали, то занимались бы тем, что ловили бы преступников. Короче, они считают, что нарушений моих гражданских прав с их стороны нет, но я своими пикетами мешаю работе полиции", - подчеркнула Гродникова.

Она объяснила, почему вышла на пикет с требованием не препятствовать свободному выражений мнений. "Сейчас административное и уголовное преследование возможно не только за то, что человек сказал, или перепостил в соцсети, но за то, что о нем подумал полицейский, или судья. Или подумал бдительный гражданин, который о нем сообщил "куда следует". Я надеюсь доказать в областном апелляционном суде, что мое обвинение (по статье о дискредитации российской армии - Прим. "Кавказского узла") базировалось даже не на смысле моего лозунга, а на тех ассоциациях, которые возникли у стороны обвинения. И ассоциации эти объясняются крайней неуверенностью и страхами должностных лиц. Люди при должности так боятся попасть на ковёр за то, что "не досмотрели и пропустили", что видят то, чего нет", - сказала Гродникова.

Записи в соцсетях также стали основанием для преследований, указала она. "Наши записи в профиле - это же страничка нашего личного дневника. Но чтобы написать в своём дневнике, (теперь) надо предварительно изучить уголовный и административный кодексы. Государство хочет, чтобы молодежь разучилась писать и рассуждать? А дело идёт к тому, так ведь безопаснее", - отметила активистка.

По ее словам, люди стали бояться высказывать мнение. "Сейчас люди о многом боятся говорить. Даже с коллегами, с родственниками. Когда на пикете я вижу, как оглядываются по сторонам люди, прежде чем прочитать мои плакаты, я с ужасом думаю, неужели это наша страна? Как мы дошли до такой жизни?! Я думаю, что о ситуации с Правозащитным центром "Мемориал"* тоже люди боятся говорить, это тоже нежелательная тема, ее не желательно обсуждать. Уже я молчу об иноагентах, которые появляются по решению Роскомнадзора в в геометрической прогрессии. Какой посыл улавливает обеспокоенное российское общество? Нам просто говорят - вот этот плохой , о нем можно говорить или плохо, или никак. Но ведь это не так. Людей заклеймили, затруднили им жизнь за то, что они не согнулись под тяжестью системы, остались верными себе, своей позиции, своему призванию. Никогда ещё наше общество не было таким молчаливым как сейчас. Но, общаясь с людьми я замечаю, как накапливается агрессия. У нас сформировалась очень нездоровая социальная среда", - считает Гродникова.

По словам Гродниковой, она требует "прекратить административное и уголовное преследование людей за выражение своего мнения", чтобы "свободно и без опаски высказываться о том, что нас волнует", а также снять блокировку со СМИ и Facebook**. "Создать нормальные условия для работы независимых журналистов и принести им извинения за намеренно созданные неудобства. Ликвидировав прессу с многолетним стажем, которая пользовалась заслуженным уважением, государство ликвидировало и их многомиллионные аудитории, заявив тем самым, что они для государства ничего не значат", - добавила Гродникова.

Она отметила, что лишена возможности высказывать свое мнение. "У меня есть своя позиция по ситуации на Украине, но возможности высказать ее я лишена. Так как все источники информации, которым я обоснованно доверяю, которые своим многолетним трудом завоевали мое доверие, государство вытолкало за двери, назвав бездоказательно их информацию ложной и запрещённой. В стране фактически введена военная цензура. Одиночные пикеты запрещены. Мои пикеты постоянно срываются силами полиции. Люди не могут собраться вместе, чтобы выразить своё отношение к происходящему, ведь уже два года мы живем без права на собрания. Нам говорят, что большинство россиян поддерживают политику Кремля в отношениях с Украиной, но в тоже время сажают в тюрьму за (пацифисткие) акции", - заключила она.

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Новости о преследовании активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

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