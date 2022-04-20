Волгоградская активистка задержана на пикете

20 апреля 2022, 16:38

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Активистка Тамара Гродникова вышла сегодня на пикет в центре Волгограда с требованием прекратить преследование людей за выражение мнения. Полицейские сфотографировали плакаты и задержали ее.

Как писал "Кавказский узел", Тамара Гродникова неоднократно проводила одиночные пикеты, выступая, в том числе с требованиями прекратить давление на независимые СМИ, освободить политзаключенных, и с критикой в адрес властей. 6 апреля она вышла на пикет с призывом к властям прекратить давление на независимые СМИ и допустить разностороннее освещение событий на Украине. Пикет завершился задержанием и опросом в отделении полиции. В марте Тамара Гродникова была оштрафована на 30 тысяч рублей за проведение аналогичного пикета и обжаловала решение суда. 10 апреля полицейские взяли объяснения у Гродниковой после задержания на пикете.

Тамара Гродникова вышла сегодня на одиночный пикет на аллее Героев с плакатами против ограничения освещения событий на Украине и преследования за публикации в соцсетях: "Считаю это нарушением моих прав!", "Только официальные новости? Мне этого недостаточно для формирования объективной картины реальности!" и другими.

Гродникова отметила, что "право на выражение своего мнения ограничено законодательно в той степени, когда можно говорить о нарушении конституционных прав". Она подчеркнула, что считает необоснованными преследования за публикации в соцсетях. "Что такое соцсети? Это неформальное общение в кругу друзей. Судить за то, что кто-то что-то сказал в кругу друзей это слишком", - сказала Тамара Гродникова корреспонденту "Кавказского узла".

К активистке подошли полицейский и два казака. Полицейский сфотографировал плакаты, затем к месту пикета подъехала полицейская машина. Гродникова сообщила, что полицейские задерживают её потому, что она, по их выражению, "приставала к прохожим". Активистку увезли в полицию.

"Кавказский узел" также писал, что доцент кафедры Волгоградского государственного университета Роман Мельниченко 15 апреля был уволен за прогул и аморальное поведение после внимания силовиков к его постам о спецоперации на Украине. Активист Михаил Соломонов был оштрафован на 45 тысяч рублей по административной статье о дискредитации вооруженных сил за комментарии в соцсети.

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