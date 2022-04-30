Умер подорвавшийся на мине в Лачинском районе рабочий

30 апреля 2022, 11:54

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В ночь на 30 апреля в одной из больниц Баку скончался работник строительной компании Парвин Салахов, подорвавшийся ранее на мине в Лачинском районе во время восстановительных работ.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 апреля стало известно, что работник строительной компании Парвин Салахов получил тяжелые травмы при взрыве мины в селе Сафиян Лачинского района.

Житель села Даг Кесемен Агстафинского района Парвин Салахов, 1992 года рождения, подорвавшийся на мине в Лачинском районе, скончался в ночь на 30 апреля, информировало сегодня агентство АПА со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.

Следователи Генпрокуратуры Азербайджана возбудили уголовное дело. По версии следствия, Салахов подорвался на мине во время ремонтно-строительных работ. Он был госпитализирован в одну из больниц Баку. Салахов будет похоронен сегодня в селе Даг Кясямян Агстафинского района, передал сегодня Report.az.

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