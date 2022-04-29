Число беженцев из Донбасса возросло в Ростовской области на 15 тысяч

29 апреля 2022, 10:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За сутки в Ростовскую область прибыли из Донбасса более 15 тысяч беженцев, сообщили пограничники. Общее число приехавших с Украины в Россию после начала спецоперации превысило миллион человек, уточнил источник в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля с территории Донбасса в Ростовскую область прибыли более 13,5 тысячи беженцев, а днем ранее – более 11 тысяч.

С территории Луганской и Донецкой народных республик в Ростовскую область за минувшие сутки прибыли беженцы в том числе из Мариуполя, сообщила пресс-служба областного пограничного управления ФСБ. "За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 15 тысяч граждан", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Общее число прибывших в Россию с территории Донбасса беженцев составило более 1 млн 40 тысяч человек. При этом 187 тысяч из них – дети, сообщил источник в силовых структурах. "Большинство вынужденных переселенцев – граждане России", – цитирует его сегодня ТАСС.

Пункты временного размещения для беженцев открыты в 51 регионе, в них остановилось более 33 тысяч человек, в том числе 11 тысяч детей. Также многие беженцы остановились у родственников и на съемном жилье, добавил он.

Общая сумма единовременных выплат по 10 тысяч рублей, назначенных вынужденным переселенцам по решению правительства России, достигла 1 млрд 323 млн рублей, уточнил источник.

Напомним, что ранее жители Донбасса рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что вынуждены подавать в России заявки на выплаты из-за сложной экономической ситуации. В частности жительница Луганской области Галина пояснила, что приехала в Красный Сулин лишь за получением материальной помощи. "В России хотим оформить получение по 10 тысяч и уедем сразу домой. Я сама родилась в России в Ставропольском крае, но уже как 40 лет живу в Луганской области. Муж оттуда, дети там родились, дом там, хозяйство, поэтому переезжать в Россию смысла нет, там у нас всё", – объяснила она.

Некоторые другие беженцы ранее пожаловались на трудности с получением гуманитарной помощи в Ростовской области. Также они заявили, что уехать в Россию им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей. Жители Донбасса высказали опасение за своих родных и близких, оставшихся дома.

Общение журналистов с беженцами регламентируется властями с самого начала эвакуации. 24 марта "ОВД-инфо"* информировало, что для посещения пунктов временного размещения нужно иметь разрешение ситуационного центра по делам беженцев, созданного при правительстве Ростовской области. 23 марта была задержана журналистка Полина Ефимова после попытки пообщаться с прибывшими из Мариуполя беженцами, находившимися в пункте временного размещения в Таганроге.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* признано незарегистрированным объединением, выполняющим функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.