28 апреля 2022, 17:53

Владикавказка оштрафована за дискредитацию российских военных

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд назначил штраф в 30 тысяч рублей администратору новостного паблика из Владикавказа по статье о дискредитации  Вооруженных сил России, сообщила сегодня полиция Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", после появления административной статьи о дискредитации действий российских военных осетинские правоохранители стали отчитываться о привлечении к ответственности по этой статье за публикации в соцсетях. Так, 19 апреля стало известно о штрафе в 50 тысяч рублей жителю Владикавказа,  администратору сообщества в соцсети "ВКонтакте" 15 апреля  55-летний житель села Ногир оштрафован на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил России за публикацию в Telegram. 

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Северной Осетии составили протокол по статье о дискредитации действий российских вооруженных сил в отношении 48-лтней жительницы Владикавказа, администратора популярного новостного паблика, сообщило сегодня республиканское управление МВД

По данным полиции, она разместила в социальной сети  публикацию, компрометирующую российских военных. Суд назначил штраф в 30 тысяч рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства. В каком суде и когда рассматривалось дело, в сообщении не указано

На сайтах Ленинского, Советского и Промышленного районных судов Владикавказа на 17.28 мск информация в разделе "Судебное делопроизводство" недоступна. "Информация временно недоступна. Приносим свои извинения. Попробуйте обратиться позже или обратитесь непосредственно в суд", - говорится в сообщении на сайте суда.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Два жителя Ингушетии заподозрены в дискредитации военных", "11-летний подросток в Камышине поставлен на профучет за дискредитацию российской армии", "Суд утвердил штраф жительнице Элисты за надпись на рюкзаке".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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