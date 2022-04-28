Владикавказка оштрафована за дискредитацию российских военных

28 апреля 2022, 17:53

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Суд назначил штраф в 30 тысяч рублей администратору новостного паблика из Владикавказа по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщила сегодня полиция Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", после появления административной статьи о дискредитации действий российских военных осетинские правоохранители стали отчитываться о привлечении к ответственности по этой статье за публикации в соцсетях. Так, 19 апреля стало известно о штрафе в 50 тысяч рублей жителю Владикавказа, администратору сообщества в соцсети "ВКонтакте" 15 апреля 55-летний житель села Ногир оштрафован на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил России за публикацию в Telegram.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Северной Осетии составили протокол по статье о дискредитации действий российских вооруженных сил в отношении 48-лтней жительницы Владикавказа, администратора популярного новостного паблика, сообщило сегодня республиканское управление МВД

По данным полиции, она разместила в социальной сети публикацию, компрометирующую российских военных. Суд назначил штраф в 30 тысяч рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства. В каком суде и когда рассматривалось дело, в сообщении не указано

На сайтах Ленинского, Советского и Промышленного районных судов Владикавказа на 17.28 мск информация в разделе "Судебное делопроизводство" недоступна. "Информация временно недоступна. Приносим свои извинения. Попробуйте обратиться позже или обратитесь непосредственно в суд", - говорится в сообщении на сайте суда.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.