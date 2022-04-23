Краснодарский активист оштрафован после пикета

23 апреля 2022, 04:06

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Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей краснодарского пикетчика Евгения Буханцева, признав его виновным в дискредитации действий российской армии.

Как писал "Кавказский узел", Буханцев был задержан у здания Кубанского государственного технологического института с плакатом, на котором было написано требование правдивой информации. 16 апреля стало известно, что полицейские отпустили активиста, составив протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

Ленинский райсуд Краснодара признал Буханцева виновным по статье о дискредитации действий российских военных (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) и назначил штраф 15 тысяч рублей, сообщил 22 апреля правозащитный проект "ОВД-инфо"*.

Суд учел, что у активиста двое детей и назначил штраф ниже минимального по этой статье. Отметим, штраф для граждан по этой статье - от 30 до 50 тысяч рублей.

Комментариев от Буханцева или его представителей относительно решения суда не поступало.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

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