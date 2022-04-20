Дагестанский активист Руслан Магомедов добился отмены штрафа

20 апреля 2022, 19:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Махачкале отменил постановление начальника районного отдела полиции о штрафе задержанному на пикете в поддержку свободы слова активисту Руслану Магомедову.

Как писал "Кавказский узел", активист Руслан Магомедов, известный также под псевдонимом Руслан Ахалчи, которым он пользуется в соцсетях, был задержан 25 января на пикете в поддержку свободы слова в Махачкале и провел в полицейском участке 48 часов. Все это время к нему не допускали защитника. Перед освобождением Магомедову вручили постановление о назначении штрафа за мелкое хулиганство. Своё задержание активист связал с упоминанием на плакате Алексея Навального*.

Руслан Магомедов проводил 25 января на площади в Махачкале пикет против преследования критиков властей. Надпись на плакате Магомедова была почти идентичной надписи на плакате математика Вазифа Мейланова, который 25 января 1980 года провел акцию протеста против задержания академика Андрея Сахарова, но на плакате Магомедова имя Сахарова было заменено на имя Алексея Навального*.

Рассмотрение жалобы на постановление начальника райотдела полиции Махачкалы прошло сегодня в Советском районном суде города, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представляющий интересы Руслана Магомедова юрист Марат Исмаилов. "Мы обжаловали постановление, потому что 25 января Руслан ничего противоправного не совершал. Он проводил пикет, но его доставили в отдел, продержали около 48 часов и отпустили, оштрафовав за мелкое хулиганство, которого в реальности не было. Всё это мы указали в жалобе", – отметил Исмаилов.

Суд отменил постановление начальника райотдела полиции, сообщил юрист. "Производство прекращено в связи с отсутствием события правонарушения", – пояснил он.

Исмаилов также сообщил, что получен ответ из МВД Дагестана на жалобу о недопуске защитника к Магомедову. "Мы получили ответ, что всё законно. Но в нём не было никакой мотивировки. Дальше будем подавать жалобы на недопуск. Уже в судебном порядке, время ещё есть", – отметил юрист.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня Советский суд Махачкалы прекратил административное преследование активиста Эдуарда Атаева, который был задержан на акции протеста против добычи природных ископаемых на территории села Эндирей 25 января. В протоколе, который составили силовики, было указано, что он не подчинился требованиям сотрудников полиции. Атаев намерен обжаловать задержание и требовать компенсации морального вреда.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Новости о преследовании активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны экстремистскими организациями, по решению суда их деятельность прекращена. 25 января Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.