Ветераны на акции в Баку потребовали выплат страховки

19 апреля 2022, 07:59

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Вопреки закону об обязательном медицинском страховании военнослужащих инвалидам войны не выплачивают страховку, заявили участники акции протеста.

Как сообщал "Кавказский узел", ветераны карабахской войны в Азербайджане ранее неоднократно жаловались на плохие социальные условия, при этом власти страны периодически сообщают об оказании помощи ветеранам. Так, в октябре 2021 года Минтруда и соцобеспечения отчиталось о вручении ключей от 50 квартир семьям погибшим в карабахской войне 2020 года, а также инвалидам, выпускникам детдомов и инвалидам от рождения. Несколько ветеранов карабахской войны провели 28 февраля протестную акцию перед зданием Генпрокуратуры Азербайджана, потребовав наказать силовиков за избиение участников карабахского конфликта. А 28 марта участники акции протеста в Баку заявили, что Минобороны не присваивает статус ветеранов участникам боевых действий в Нагорном Карабахе, что лишает их права на льготы.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года в Москве представители Армении, Азербайджана и России сделали совместное заявление о прекращении боев. В результате Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

Группа ветеранов карабахской войны 18 апреля провела акцию протеста перед зданием Государственной страховой компании "Азерсыгорта", сообщило в тот же день агентство "Туран".

Участники акции пожаловались на то, что вопреки закону об обязательном медицинском страховании военнослужащих и несмотря на присуждение инвалидности, им не выплачивают страховые деньги.

"Каждый раз нас обманывают. Сначала говорили, приходите 14 апреля, потом 15-го числа. В последний раз обещали выплатить деньги 18 апреля. Но сегодня отсылают в Госфонд социальной защиты, а те "перепасовывают" в "Азерсыгорта". Мы нуждаемся в лечении, а денег не дают. Есть распоряжение президента, и мы должны получить эти деньги", - заявил один из протестующих.

Но к протестующим никто не вышел и тогда представители ветеранов сами вошли в "Азерсыгорта". В организации им сказали, что лица, ответственного по данному вопросу, на рабочем месте нет, пишет 18 апреля издание Massa.az.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

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