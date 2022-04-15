Суд обязал прокуратуру расследовать ответственность врачей по жалобе родных Гюльалыева

15 апреля 2022, 11:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прокуратура Азербайджана не провела достаточного расследования, отказавшись возбуждать дело против врачей, лечивших правозащитника Огтая Гюльалыева, пришел к выводу суд в Баку.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2021 года генеральная прокуратура Азербайджана начала повторное расследование методов лечения Огтая Гюльалыева, который более года находился в коме. В декабре прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела против врачей, не усмотрев в их действиях состава преступления.

29 октября 2019 года главу общественного альянса "Азербайджан без политзаключенных" Огтая Гюльалыева, который ранее в тот день провел пресс-конференцию о кампании против пыток, сбил автомобиль. Гюльалыев через несколько часов после аварии впал в кому. У него диагностировали перелом черепа и повреждение головного мозга. 8 ноября 2020 года после лечения в стамбульской клинике он был перевезен домой. Состояние правозащитника резко ухудшилось после того, как ему была заменена гастростома. Врачи установили, что причиной ухудшения состояния здоровья Гюльалыева стало попадание инфекции в брюшную полость, вместе с тем они указали на положительную динамику в состоянии его здоровья. 17 августа 2021 года его состояние улучшилось, и он был выписан из больницы.

Насиминский районный суд 14 апреля рассмотрел жалобу семьи Гюльалыева и отменил решение прокуратуры, отказавшейся возбуждать дело против врачей. "Суд счел, что прокуратура не провела достаточного расследования, приняв указанное решение. Поэтому данное решение отменено судом. Для проведения повторного расследования вопроса об ответственности врачей материалы дела, согласно решению суда, будут направлены в прокуратуру", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат семьи Гюльалыева Шахла Гумбатова.

Супруга активиста Фируза Гюльалыева сказала, что семья подала жалобу на врачей Бакинского городского медицинского клинического центра и Baku City Hospital.

"Если бы в этой клинике не затянули с хирургической операцией, то Огтай не впал бы в кому, из которой до сих пор не вышел. Когда, после аварии, когда Огтая привезли в городской клинический центр, его состояние было лучше, и он был в сознании, речь была нормальной. Но там, не провели повторного КТ и МРТ, так и не установили диагноз. Спустя несколько часов Огтая перевезли в частную больницу Baku City Hospital. Несмотря на потерю сознания, с операцией 13 часов медлили и ее сделали только в полдень следующего дня. И операцию начали в результате вмешательства Минздрава и направления в клинику врачей Центра нейрохирургии", - рассказала Гюльалыева корреспонденту "Кавказского узла".

По словам женщины, ее супруг по-прежнему находится в коме, "хотя проявляет рефлексивные реакции на звуки, свет, голоса". Его продолжают посещать медицинские работники, назначенные Объединением управления территориальными медицинскими подразделениями. Они выполняют физиотерапевтические процедуры, делают уколы, помогают в уходе за больным, сказала Фируза Гюльалыева.

Напомним, следователи пришли к выводу, что ДТП с Огтаем Гюльалыевым не было преднамеренным, в ответ на это правозащитники потребовали обнародовать видео аварии. На заседании суда 13 ноября 2020 года обвиняемый признал вину. 25 января 2021 года в Насиминском райсуде был оглашен приговор Кенану Абдуллаеву, обвиняемому по делу о ДТП с Гюльалыевым. Суд признал Абдуллаева виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшего. Он приговорен к двум годам и трем месяцам колонии-поселения и на три года лишен права управлять транспортными средствами.

"Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка об Огтае Гюльалыеве.

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