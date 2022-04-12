12 апреля 2022, 11:35
Администрация Камышинского района сообщила о гибели военного на Украине
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Танкист Алексей Мартынов из поселка Госселекстанция погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Камышинского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 18 военных из Волгоградской области.
Как писал "Кавказский узел", капитан Евгений Лисовой из Камышинского района погиб на Украине.
Старший механик-водитель танкового взвода Алексей Мартынов 30 марта погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщила сегодня администрация Камышинского муниципального района.
Алексею было 22 года, после школы он отправился на срочную службу, а затем продолжил служить по контракту. Похороны Алексея Мартынова состоятся сегодня в его родном поселке Госселекстанция, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 18 уроженцев Волгоградской области.
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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".
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Автор: "Кавказский узел"