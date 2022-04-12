Администрация Камышинского района сообщила о гибели военного на Украине

12 апреля 2022, 11:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Танкист Алексей Мартынов из поселка Госселекстанция погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Камышинского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 18 военных из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", капитан Евгений Лисовой из Камышинского района погиб на Украине.