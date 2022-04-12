12 апреля 2022, 11:35

Администрация Камышинского района сообщила о гибели военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Танкист Алексей Мартынов из поселка Госселекстанция погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Камышинского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 18 военных из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", капитан Евгений Лисовой из Камышинского района погиб на Украине.

Старший механик-водитель танкового взвода Алексей Мартынов 30 марта погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщила сегодня администрация Камышинского муниципального района. 

Алексею было 22 года, после школы он отправился на срочную службу, а затем продолжил служить по контракту. Похороны Алексея Мартынова состоятся сегодня в его родном поселке Госселекстанция, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 18 уроженцев Волгоградской области.

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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