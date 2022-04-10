Волгоградская активистка Гродникова призвала расследовать события в Буче

10 апреля 2022, 15:52

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Пенсионерка Тамара Гродникова провела одиночный пикет в Волгограде с призывом к властям создать гражданскую комиссию для поездки в Бучу и обнародовать выводы о совершенных там массовых убийствах мирных жителей.

Как писал "Кавказский узел", волгоградская пенсионерка Тамара Гродникова неоднократно проводила одиночные пикеты, выступая в том числе с требованиями прекратить давление на независимые СМИ, освободить политзаключенных и с критикой в адрес властей. Так, 6 апреля она вышла на пикет с призывом к властям прекратить давление на независимые СМИ и допустить разностороннее освещение событий на Украине. Пикет завершился задержанием и опросом в отделении полиции. В марте Тамара Гродникова была оштрафована на 30 тысяч рублей за проведение аналогичного пикета и обжаловала решение суда.

Акции протеста против действий российских военных на Украине проводятся в Волгограде с 24 февраля. После того, как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), активисты, в том числе в Волгограде, стали подвергаться преследованию и по этой статье.

Сегодня в 14.00 мск Тамара Гродникова вышла на одиночный пикет в центре Волгограда с плакатами, содержащими вопросы о том, что произошло в украинском городе Буча, и предложение к властям создать комиссию из гражданских добровольцев для поездки туда и обратно для осмотра местности и опроса жителей Бучи, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте пикета.

"Я хочу знать, что произошло в украинском городе Буча. Хочу увидеть все своими глазами, хочу поговорить с местными жителями. И затем, по возвращении в Россию, рассказать это своим согражданам. Я прошу наше государство организовать безопасную (по мере возможностей) поездку туда и обратно. Пригласить гражданских добровольцев, обычных людей, журналистов. Я готова поехать туда, даже если это будет сопряжено с рисками для моей жизни. Я готова рисковать, если российское государство предоставит мне возможность выступить на федеральных каналах, чтобы я могла рассказать обо всем, что там увижу", - сказала Тамара Гродникова корреспонденту "Кавказского узла".

3 апреля Минобороны России отвергло обвинения в убийстве мирных жителей Бучи. В ведомстве заявили, что Вооруженные силы России полностью покинули Бучу еще 30 марта, а "свидетельства преступлений" появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. В Минобороны также подчеркнули, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе российских военных нет, не упомянув при этом о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Буче "фейковой атакой", сообщил 7 апреля ТАСС.

Выходить на одиночные пикеты "довольно хлопотно" и приводит к "разным осложнениям", но больше всего, по словам Гродниковой, огорчает и доставляет страдания то, что ее лишают возможности выразить свое мнение на одиночном пикете.

"Одиночный пикет до недавних пор оставался единственной разрешенной политической акцией. И вот, нас лишают последней возможности воспользоваться своим гражданским правом. В полиции мне объяснили, что пикеты по-прежнему разрешены. И претензии у властей не к пикетам, а к лозунгам. То есть к личному мнению гражданина, которое он высказывает публично. Если я не выхожу на пикет, я плачу. Просто сижу дома и плачу. Потому что меня очень волнуют события в Украине, потому что информация, которую предлагают наши официальные структуры, сильно отличается от той, которую сообщают, например, мировые СМИ", - сказала она.

Такая ситуация "тревожит и пугает", добавила активистка. "Как так получилось, что десятки стран наше государство признало враждебными России? Разве такое может быть? Как получилось, что многие солидные, лицензированные СМИ этих стран Россия назвала фейковыми, не предъявив доказательств? Разве не через суд доказывается ложность информации? Разве достаточно ткнуть пальцем и сказать "ты врешь"?.. Даже в кругу друзей стало опасно обсуждать события в Украине. Такая ситуация вызывает стресс в обществе. У меня в последнее время стало болеть сердце, потому что я даже обсудить эти события не могу. Потому что я вообще ничего не могу, даже выйти на пикет, который безразличен нашим властям. Вот уже восемь раз мои пикеты срывали, меня задерживали, увозили в полицейский участок, и я возвращалась домой только вечером. Меня обвинили в административном нарушении по статье 20.3.3 часть 1, а ведь я только выразила свое мнение. Частное, субъективное мнение", - поделилась пенсионерка.

По словам активистки, она уже месяц плохо спит оттого, что переживает. "Украина действительно не чужая для нас страна. Другая, но не чужая. Миллионы российских семей связаны с нею дружескими и родственными отношениями. И вот нас обязали не верить, что нам говорят наши украинские друзья и родственники. Даже поделиться с соседями их историями люди не осмеливаются. Это может быть признано распространением фейка и за это можно даже сесть в тюрьму. Разве это нормально?" – возмущается она.

Прохожие читали плакаты Гродниковой. Один из них спросил, почему она себе "позволяет" пикетирование. В 14.20 мск к активистке подошёл полицейский, и она прошла с ним в служебную машину.

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