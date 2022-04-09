Полиция пресекла акцию жены Полада Асланова в Баку

09 апреля 2022, 00:20

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Гюльмира Асланова провела акцию протеста перед администрацией президента Азербайджана, она выступила против избиения ее мужа, журналиста Полада Асланова, в колонии и потребовала обеспечить его безопасность. Гюльмира Асланова настаивала на встрече с помощником президента, курирующим правоохранительные органы, но женщины-полицейские силой удалили ее от администрации президента.

Как писал "Кавказский узел", 6 января Полад Асланов объявил голодовку, требуя пересмотра своего дела. 18 января жену Асланова принял генпрокурор Азербайджана и взял дело под личный контроль, но журналист продолжил голодовку. На 20-е сутки голодовки Асланов прекратил акцию по настоянию врачей. 24 февраля Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил кассационную жалобу журналиста, сократив ему срок наказания с 16 до 13 лет лишения свободы. 1 апреля на встрече с журналистом его супруга Гюльмира Асланова обнаружила следы насилия на его лице, после этого она 4 апреля провела перед зданием Пенитенциарной службы в Баку акцию протеста, призвав прекратить давление на мужа. Избиение Асланова, ставшее поводом для акции, было санкционировано руководством колонии, предположил правозащитник Фикрет Джафарли.

Гюльмира Асланова, жена осужденного журналиста Полада Асланова, провела 8 апреля акцию протеста в Баку перед зданием администрацией президента Азербайджана. Женщина протестовала против избиения мужа в колонии и требовала обеспечить безопасность ее супруга, сообщило 8 апреля агентство "Туран".

После прошлой акции протеста, прошедшей 4 апреля, не было предпринято никаких мер по обеспечению безопасности Полада Асланова, заявила его жена. Полада избил сокамерник, который сотрудничает с тюремной администрацией, сообщила Асланова.

"Никаких мер не принято. Этого заключенного заключили в карцер, сегодня он вышел из штрафного изолятора и вновь поселен в одном помещении с Поладом. Я требую обеспечить безопасность моего мужа, и его освобождения", - сказала Асланова в ходе акции. Женщина держала в руках плакат с лозунгом: "Не пытай, - освободи!", но сотрудники полиции вырвали у нее плакат.

Гюльмира Асланова потребовала встречи с помощником президента, курирующим правоохранительные органы, но женщины-полицейские силой удалили Асланову от администрации президента.

Гюльмире Аслановой предложили пойти в Центр приема граждан администрации президента, и пообещали, что там ее примет помощник главы государства Фуад Алескеров, но Фуад Алескеров женщину не принял. "Меня уже принимали сотрудники из отдела Фуада Алескерова, но это не возымело действия. Поэтому я отказалась от посещения Центра приема граждан администрации президента", - процитировало Асланову агентство.

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Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

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