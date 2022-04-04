Жена Полада Асланова потребовала прекратить давление на него в колонии

04 апреля 2022, 12:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Супруга осужденного журналиста Полада Асланова провела сегодня перед зданием Пенитенциарной службы в Баку акцию протеста, призвав прекратить давление на мужа. Избиение Асланова, ставшее поводом для акции, было санкционировано руководством колонии, предположил правозащитник Фикрет Джафарли.

Как писал "Кавказский узел", 6 января Полад Асланов объявил голодовку, требуя пересмотра своего дела. 18 января жену Асланова принял генпрокурор Азербайджана и взял дело под личный контроль, но Асланов продолжил голодовку. Журналист озвучил жалобы на физическое и психологическое давление в колонии. Состояние Асланова резко ухудшилось на 18-е сутки голодовки, На 20-е сутки голодовки Асланов прекратил акцию по настоянию врачей. Состояние журналиста ухудшилось после голодовки, но ему не оказывается медицинская помощь, заявила его супруга 29 января. 24 февраля Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил кассационную жалобу журналиста, сократив ему срок наказания с 16 до 13 лет лишения свободы.

Гюльмира Асланова провела сегодня акцию протеста у здания Пенитенциарной службы. "1 апреля у нас была встреча с Поладом. У него лицо было опухшим. А на лице и горле были следы ногтей", - сообщила Асланова корреспонденту "Кавказского узла".

В ходе акции, которая транслировалась на ее странице в соцсети Facebook*, женщина потребовала прекращения давления на журналиста. В руках Гюльмира держала плакат с лозунгом "Конец пыткам".

По словам Аслановой, журналист сообщил, что был избит сокамерником. "Этот заключенный жестко реагирует на любое действие Полада. Требует от него, чтобы он "не разговаривал", "не смеялся". Начальник колонии подтвердил факт инцидента и сказал, что того заключенного наказали, посадив в штрафную камеру", - рассказала она.

По ее словам, против ее мужа преднамеренно совершают провокации. "Это не первый раз, когда Полада избивают подручные администрации колонии. Я довела до сведения начальника колонии, что посадка в карцер не является наказанием, адекватным деянию заключенного. После выхода из штрафной камеры, он продолжит физическое давление на Полада. В ответ начальник сказал, что не может поменять камеру заключенному. Начальник предложил нам обратиться за переводом Полада в другое учреждение", - рассказала Гюльмира Асланова.

По ее мнению, начальство заинтересовано в том, чтобы "избавиться" от Полада. "Они содержат Полада в камере, чтобы он не был в общем бараке и не оказывал влияние на других верующих, осужденных по "Гянджинскому делу", "Товузскому делу". Полад предает огласке незаконные дела в колонии. И вот они потому хотят избавиться от него. Но по закону, заключенный должен отбывать наказание в колонии, расположенной наиболее близко к его дому. Нам удобно, чтобы он был в колонии №1. Эта колония в шаговой доступности от нашего дома", - отметила Асланова. Она добавила, что ей удобно ходить в колонию, пока ребенок на занятиях в школе.

Асланова требует от пенитенциарной службы перевести в другую колонию сокамерника Полада. "Этот человек не раз был осужден. Он может совершить против Полада еще более жестокие действия, он привык длительное время находиться в тюрьме. Мы требуем, чтобы его перевели в другую колонию", - заявила она. По ее словам, она намерена обратиться в прокуратуру для расследования физического насилия над ее мужем.

Против журналиста была совершена преднамеренная провокация, заявил глава Центра исследований фактов пыток Фикрет Джафарли. "Никто не поднимет руку на политзаключенного, если за этим не стоит тюремная администрация. Ибо политзаключенные под особым вниманием и другие заключенные, в том числе "авторитеты", понимают, что несанкционированное насилие над ними чревато большими неприятностями. Против Полада Асланова и ранее были провокации. Цель очевидна – заставить его прекратить борьбу за свои права, за доказательство своей невиновности", - сказал Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы воздержались от комментариев, сославшись на отсутствие информации.

Гюльмира Асланова считает, что ее мужа преследуют за освещение случаев нарушения прав человека и дел политзаключенных. В обвинении фигурировали его публикации от 3 января и 5 января 2018 года на Xeberman.com, рассказала она "Кавказскому узлу". В этих публикациях говорится, как силовики требуют денег от турфирм за каждого паломника, который выезжает в Иран. Асланов также публиковал списки политзаключенных, фокусируя внимание на этой проблеме. В частности, "Новый список политзаключенных – 94 человека" был опубликован в интернет-издании Xeberman 17 октября 2016 года, рассказала супруга журналиста.

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Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

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