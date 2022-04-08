Администрация Батайска сообщила о гибели еще одного военного на Украине

08 апреля 2022, 12:34

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В Батайске простились с двумя местными жителями - рядовым Валентином Сальниковым и сержантом Антоном Дягаем, погибшими на Украине, сообщили в администрации города.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля власти Батайска заявили о гибели на Украине военнослужащего Валентина Сальникова. Всего к тому времени власти подтвердили гибель в спецоперации не менее шести уроженцев Ростовской области.

На Украине погиб еще один военнослужащий из Батайска - сержант Антон Дягай 1987 года рождения. Он и рядовой Валентин Сальников участвовали в спецоперации на территории Украины, сообщили городские власти.

Антон Дягай окончил школу №9, а затем Батайское профессиональное училище №42. В 2006-2008 годах прошел срочную службу, в 2017 году вернулся в армию России контрактником. Он погиб 2 апреля. Валентин Сальников 2002 года рождения учился в Батайской школе №7, затем - в колледже при РАНХиГС. Он погиб 24 марта и посмертно награжден орденом Мужества, написало 7 апреля со ссылкой на администрацию Батайска агентство "161.ru".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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