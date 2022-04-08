Антон Дягай. Фото https://vk.com/wall-178766615_310?z=photo-178766615_457239357%2Falbum-178766615_00%2Frev

08 апреля 2022, 12:34

Администрация Батайска сообщила о гибели еще одного военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Батайске простились с двумя местными жителями - рядовым Валентином Сальниковым и сержантом Антоном Дягаем, погибшими на Украине, сообщили в администрации города.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля власти Батайска заявили о гибели на Украине военнослужащего Валентина Сальникова. Всего к тому времени власти подтвердили гибель в спецоперации не менее шести уроженцев Ростовской области.

На Украине погиб еще один военнослужащий из Батайска - сержант Антон Дягай 1987 года рождения. Он и рядовой Валентин Сальников участвовали в спецоперации на территории Украины, сообщили городские власти.

Антон Дягай окончил школу №9, а затем Батайское профессиональное училище №42. В 2006-2008 годах прошел срочную службу, в 2017 году вернулся в армию России контрактником. Он погиб 2 апреля. Валентин Сальников 2002 года рождения учился в Батайской школе №7, затем - в колледже при РАНХиГС. Он погиб 24 марта и посмертно награжден орденом Мужества, написало 7 апреля со ссылкой на администрацию Батайска агентство "161.ru".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Добровольцы из Южной Осетии и Абхазии погибли на Донбассе", "Администрация Камышинского района подтвердила гибель военного на Украине", "Мэр Пятигорска заявил о гибели земляка на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

08 апреля 2022, 13:35

08 апреля 2022, 12:56

08 апреля 2022, 12:04

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    При реконструкции улицы Коркмасова в Махачкале не учтены интересы людей, передвигающихся на инвалидных колясках, а из-за сужения проезжей части есть риск увеличения дорожных пробок в центре города, рассказали местные активисты. Расширение тротуаров за счет проезжей части создаст дополнительные проблемы автомобилистам, предположили горожане.

08 апреля 2022, 10:38

08 апреля 2022, 10:18

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