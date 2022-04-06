Краснодарский активист покинул Россию после доноса в МВД

06 апреля 2022, 08:19

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Координатор движения "Городские решения" в Краснодаре Константин Трудик сообщил, что был вынужден покинуть пределы России после того, как на него был составлен донос в МВД о его позиции против спецоперации на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Кубани регулярно привлекаются к ответственности по статье о дискредитации вооруженных сил России и по статье о распространении фейков про военных. 30 марта был составлен протокол на администратора Telegram-канала "Титушки в Краснодаре" Виталия Вотановского, он заявил, что будет обжаловать нарушения, допущенные во время обыска и допроса.

По словам бывшего координатора движения "Городские решения" в Краснодаре Константина Трудика он был вынужден покинуть Россию после того, как того, как на него написал донос в МВД один из близких людей о том, что Трудик выступает против проведения спецоперации на Украине.

"Я всегда хотел уехать, но не находил в себе сил. Вот теперь уехал, такой-то пинок. Я и раньше не хотел быть причастным к бардаку, но находил оправдание в общественной работе. Не сработало. Теперь уехал. Уехал туда, где не нужно находить себе оправдание. Но клеймо осталось и еще долго будет преследовать меня", – написал Трудик на своей странице в соцсети.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе", а новости о преследовании активистов – на странице "Преследование активистов".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.