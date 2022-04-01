Глава "Водоканала" в Каспийске отправлен под домашний арест

01 апреля 2022, 11:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд избрал домашний арест в качестве меры пресечения исполняющему обязанности директора каспийского МУП "Водоканал" по делу об отравлении местных жителей.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта стало известно, что в Каспийске с признаками отправления были госпитализированы 22 местных жителя. Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позднее число госпитализированных возросло до 68. 27 марта в больнице оставались 45 человек, остальные пациенты были выписаны, сообщил Минздрав Дагестана. Управление Роспотребнадзора заявило, что в водопроводной воде в Каспийске был обнаружен возбудитель острых кишечных инфекций, который стал причиной отравления 99 человек, в том числе 88 детей. Исполняющий обязанности директора каспийского МУП "Водоканал" был задержан как подозреваемый по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Каспийский городской суд избрал меру пресечения в отношении главы МУП "Водоканал" Каспийска по делу об отравлении людей, сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Городской суд, удовлетворив ходатайство следствия, поддержанное прокурором, отправил подозреваемого под домашний арест до 22 мая", - цитирует Мамаеву "Интерфакс".

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