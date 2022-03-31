Число прибывших за сутки в Ростовскую область беженцев превысило 16 тысяч

31 марта 2022, 10:52

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Более 16 тысяч беженцев прибыли за сутки в Ростовскую область с территории Донбасса, в том числе из Мариуполя, сообщили в пограничном управлении ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта более 17 тысяч беженцев из Донбасса прибыли за сутки в Ростовскую область, а днем ранее - свыше 15 тысяч.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, за несколько дней до начала спецоперации российских войск на Украине. Приехавшие тогда в Ростовскую область жители Донбасса делились с "Кавказским узлом" опасениями за близких, которые остались дома, и выражали желание поскорее вернуться к ним. По их словам, покинуть свои дома им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 16 000 граждан", - цитирует пресс-службу пограничного управления ФСБ "Интерфакс".

Напомним, что, по данным МЧС, Россия к 23 марта приняла около 400 тысяч беженцев из Донбасса и Украины. Представитель ООН, посетивший временные пункты размещения в Ростовской области, отметил, что в регионе созданы хорошие условия для эвакуированных, беженцы получают необходимую медпомощь, но у них тяжелое психологическое состояние. Сами беженцы жаловались на трудности с получением гуманитарной помощи. Кроме того, они посетовали, что для оформления выплат приходится отстоять несколько очередей. Власти пытаются ускорить процесс получения материальной помощи, однако из-за наплыва беженцев времени на это требуется больше, сообщил сотрудник администрации в Красном Сулине.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.