30 марта 2022, 22:28

Волгоградская активистка Мария Туровец уехала из России после обысков

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Активистка Мария Туровец покинула страну после обыска в ее доме по делу об е-mail-терроризме. Она заявила, что считает дело сфальсифицированным и опасается преследований.

Как писал "Кавказский узел", Мария Туровец была задержана после акции протеста 24 февраля, на нее был составлен протокол об административном правонарушении. Туровец рассказала, что 18 марта у нее дома прошел обыск, также силовики провели обыски и у других активистов. Обыски проведены в связи с делом о телефонном терроризме, по которому участники пацифистских акций проходят в качестве свидетелей, рассказала она. Действия силовиков Туровец расценила как акт запугивания.

20 марта стало известно об обысках у волгоградских активистов Любови Самыловой, Алексея Клокова, Анжелы Датской и Елены Чулановой, ранее выступавших против спецоперации на Украине. 

Мария Туровец сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что покинула Россию из-за опасений преследования. "Конечно, я опасаюсь преследования, потому что считаю дело об е-mail-терроризме неправомерным и сфальсифицированным от начала  до конца", - сказала она.

Он отметила, что доказательства о ее причастности к делу крайне сомнительные. "Я считаю, это дело политически мотивированным, считаю неправомерным вмешательство в мою частную и профессиональную жизнь, и не только мою, но и моей семьи", - заявила Туровец.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе", а новости о преследовании активистов – на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Адвокат рассказал о практике применения на Кубани статьи о дискредитации вооруженных сил", "Правозащитники насчитали 22 задержанных участника акций протеста на юге России", "Два уроженца Волгоградской области погибли на Украине".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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