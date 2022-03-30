Следственный комитет. Фото Елены Синеок, Юга.ру

30 марта 2022, 17:50

Найдено тело пропавшей под Камышином школьницы

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

15-летняя девочка, пропавшая в Волгоградской области в январе, найдена мертвой, сообщил Следственный комитет.

Как писал "Кавказский узел", 24 января, после 12 дней поисков, добровольческий отряд "Лиза Алерт" свернул штаб в селе Чухонастовка Камышинского района и перешел в информационный режим поиска пропавшей девочки. При взаимодействии со службами спасения волонтеры обследовали почти три тысячи километров, использовали беспилотники и снегоходы, рассказали в отряде.

13 января 15-летняя девочка вышла из дома в селе Чухонастовка, но в школу так и не пришла. В ее поисках участвовали сотни человек, в том числе кинологи с собаками, военные, местные жители и волонтеры поисковых отрядов из других регионов страны.

Тело девочки-подростка найдено, родственники опознали умершую, сообщил сегодня Следственный комитет. "Поисковые мероприятия с применением специальной криминалистической техники не прекращались. В результате тело ребенка было обнаружено в снегу на открытом участке местности приблизительно в 2,4 км от села Чухонастовка", - говорится в сообщении на сайте СКР.

Дело было возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство), расследование было поручено следователям центрального аппарата СКР, уточнило ведомство. "Были допрошены близкие, педагоги и другие знавшие девочку лица, изъяты и изучены личные вещи ребенка. Совокупность полученных данных указывает на то, что девочка самостоятельно и целенаправленно покинула место жительства в направлении, где позднее было обнаружено ее тело. Предварительно, смерть наступила в результате переохлаждения. Видимые следы, указывающие на криминальный характер смерти, отсутствуют", - сообщил Следком.

Следователи назначили "ряд необходимых судебных экспертиз" и продолжают устанавливать причины и обстоятельства произошедшего, отмечается в публикации.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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