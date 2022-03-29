Суд в Элисте оштрафовал активиста за дискредитацию вооруженных сил

29 марта 2022, 18:30

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Элистинский горсуд назначил заместителю председателя съезда ойрат-калмыцкого народа Адуче Эрднееву штраф в 30 тысяч рублей по статье о дискредитации вооруженных сил. Эрднеев намерен обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", 4 апреля Элистинский горсуд рассмотрит дело главреда "Современной Калмыкии" Валерия Бадмаева, на которого был составлен протокол по новой статье о дискредитации вооруженных сил за видео в YouTube. 24 марта по этой статье (20.3.3 КоАП) была оштрафована элистинка Елизавета Перекрестова, а 25 марта – председатель съезда ойрат-калмыцкого народа Арсланг Санджиев. В обоих случаях суд назначил штраф 30 тысяч рублей. По статье о дискредитации вооруженных сил также составлены протоколы на трех заместителей Санджиева – Батыра Боромангнаева, Владимира Довданова и Адучу Эрднеева.

Элистинский городской суд назначил штраф по статье о дискредитации российских вооруженных сил заместителю председателя съезда ойрат-калмыцкого народа Адуче Эрднееву. Заседание длилось около часа, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сам Эрднеев. "Меня защищали юристы Семен Атеев и Санал Убушиев. Они сделали все, что могли, привели обоснованные доводы. Но ни один из этих доводов суд не принял во внимание. Я считаю, что наказывать меня оснований не было. Буду обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. Готов дойти до Европейского суда по правам человека, если это будет еще возможно", – заявил он.

Эрднеев был привлечен к ответственности за то, что 7 марта поставил подпись под заявлением руководства съезда ойрат-калмыцкого народа относительно спецоперации российских войск на Украине. Это заявление также подписали председатель организации Арсланг Санджиев и два его заместителя – Батыр Боромангнаев и Владимир Довданов.

"Протокол составил представитель центра по противодействию экстремизму МВД по Калмыкии. Он указал, что я дискредитировал вооруженные силы (пацифистскими) фразами. Я и мои защитники пытались добиться от него пояснений, каким образом эти фразы дискредитируют вооруженные силы. Вразумительного ответа мы не получили. Атеев указал, что в протоколе написано, что меня привлекают по части 7 статьи 20.3.3, в то время как эта статья содержит только две части. А существенное нарушение при составлении протокола – это безусловное основание для прекращения дела. Но меня все равно признали виновным и оштрафовали на 30 тысяч рублей", – рассказал Эрднеев.

Он признал, что сумма штрафа для него существенная, но само наказание не изменило его позицию. "Я пенсионер. Конечно, это ощутимая сумма. Но с голоду я не помру. Обидно, что оштрафовали ни за что. Я выступил за мир. А меня обвинили в дискредитации вооруженных сил. Как бы там ни было, я остаюсь на своих позициях. Считаю, что закон и Конституцию я не нарушал", – заявил он.

Юрист Санал Убушиев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что в административном протоколе акцент был сделан на двух пацифистских фразах. "А в решении суда уже говорится по-другому: мол, представитель МВД во время заседания пояснил, что Эрднееву вменяется весь текст заявления. На мой взгляд, судья вышла за пределы своих полномочий, поскольку дело должно рассматриваться в рамках предъявленных обвинений. И свою защиту мы строили на том, что (эти) лозунги не являются выражением дискредитации использования вооруженных сил Российской Федерации на Украине", – рассказал Убушиев.

Суд не согласился с доводами защиты. "Данными словами дискредитируется использование вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания мира и безопасности", – говорится в решении суда, которое имеется в распоряжении "Кавказского узла".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе", а новости о случаях преследования активистов в этих регионах – на странице "Преследование активистов".

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.