Участники митинга в Степанакерте потребовали признания Нагорного Карабаха

26 марта 2022, 14:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Признание независимости Нагорного Карабаха поможет обеспечить безопасность местного населения, особенно в условиях обострения ситуации на границе с Азербайджаном, заявили участники акции в Степанакерте. Они потребовали от российских миротворцев активизировать усилия по защите жителей Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 24 марта информштаб непризнанной республики заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе Нагорного Карабаха, из общин Парух и Храморт были эвакуированы женщины и дети. Азербайджанские военные заняли село Парух в Аскеранском районе, сообщило Минобороны непризнанной республики. Минобороны Азербайджана заявило, что сообщения о продвижении азербайджанских войск в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности, ведется уточнение позиций и мест дислокации военных, заявило Минобороны Азербайджана. По данным военного ведомства непризнанной республики, 25 марта погибли трое армянских солдат и ранены 15.

Инициативная группа женщин "Во имя будущего Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла")", провела сегодня мирный митинг в Степанакерте. Акция началась в 12.00 и продлилась в течение часа на площади Возрождения в Степанакерте. Объявление о намерении провести мероприятие, организаторы разместили в социальной сети где отметили, что вопрос безопасности жителей Нагорного Карабаха имеет первостепенное значение. Участники акции обратились в ООН и другие международные структуры.

Представитель инициативной группы Кристин Балаян заявила на митинге, что для безопасной жизни необходимо признание независимости РНагорного Карабаха. "Сегодня мы собрались во имя права на жизнь. Мы, арцахские армяне, имеем право на жизнь на своей земле. Единственное, чего мы хотим – это мира. Мы против войны. Мы обращаемся к МГ ОБСЕ, в ООН и другим международным организациям, и ко всему мировому сообществу, с требованием признания независимости Арцаха", - заявила Балаян.

Она отметила, что "сейчас все армянство должно объединиться для единственной цели – показать миру, что мы имеем право на самоопределение, и не можем быть каким-то пунктом в каком-то соглашении". "Мы имеем право требовать признания, потому, что мы хотим жить в мире в Арцахе", - отметила Кристин Балаян.

Присутствующие на акции скандировали: "Требуем признания".

Педагог истории Асмик Арушанян считает, что "необходимо, чтоб народ дал понять миру, что мы есть, и хотим жить и созидать на своей земле". "Миротворцы должны усилить свою деятельность по охране мирного населения. Должны наконец-то каким-то образом заставить азербайджанцев прекратить агрессию в отношении Арцаха и его мирного населения. А народ должен сплотиться, и понять, что он хозяин своей судьбы, что все, что здесь происходит, мы ответственны за это, что мы должны быть едины, и прекратить все партийные, амбициозные разногласия и противоречий. В этом наше спасение", - сказала Арушанян корреспонденту "Кавказского узла"

Мать четырех несовершеннолетних детей Нуник Айрапетян заявила, что "мы не должны медлить". "С учетом событий на линии соприкосновения в последние два дня, мы не должны медлить, должны потребовать независимости, чтоб наши дети продолжали жить в мире, в своем родном доме. Каждая минута промедления для нас может оказаться судьбоносной. Поэтому сегодня я пришла на площадь, чтоб заявить свои права на жизнь", - сказала женщина.

Жительница Степанакерта Армине Айрапетян заявила, что "все должны понять, что если сегодня жители Храморта вынуждены были оставить свои дома, то завтра очередь может дойти и до каждого из нас,(...) если мы не заявим о своих требованиях и права". "Люди должны выйти из своих норок, объединиться ради парней, которые продолжают погибать за свой народ и землю", - сказала мать двоих детей.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие территории перешли к Азербайджану, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.