Азербайджанский оппозиционер заключен в карцер после начала голодовки

24 марта 2022, 12:34

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Содержащийся в тюремном заключении активист партии Народного фронта Азербайджана Ниямеддин Ахмедов объявил голодовку в знак протеста против условий содержания. После начала акции он заключен в карцер.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2021 года Ниямеддину Ахмедову предъявили новые обвинения в публичных призывах против государства и незаконном обороте запрещенных предметов. 22 сентября суд отклонил все ходатайства защиты и сообщил об окончании судебного следствия. Гособвинитель настаивал на наказании в виде 15 лет лишения свободы, защита заявила о необъективности судебного следствия. 24 сентября стало известно, что активист госпитализирован в тюремную больницу. Состояние здоровья Ниямеддина Ахмедова резко ухудшилось в связи с длительной голодовкой, сказал 5 октября отец активиста. 8 октября суд приговорил Ахмедова к 13 годам лишения свободы. Ахмедов прекратил голодовку на 21-е сутки после настойчивых призывов родителей, друзей и политических соратников, сообщила его адвокат. 2 марта этого года Бакинский апелляционный суд оставил Ахмедова в заключении.

Весной 2020 года активист ПНФА Ниямеддин Ахмедов был приговорен к 30 суткам ареста за нарушение карантина и неподчинение требованиям полиции. Однопартийцы активиста заявили, что силовики пытали его, чтобы он оговорил лидера ПНФА Али Керимли. Когда истек срок ареста, Ахмедов был обвинен в финансировании терроризма, сам оппозиционер заявил, что дело сфабриковано. По версии Генпрокуратуры, Ахмедов получал деньги, предназначенные для террористической деятельности, от находящегося в эмиграции в Германии Габиля Мамедова, который "создал тайную группу с целью совершения террористических действий и подрыва в Азербайджане общественной безопасности". Однако зампред ПНФА Гезяль Байрамлы рассказала, что Ахмедов и Мамедов ранее были соседями, Мамедов взял в долг деньги у Ахмедова, а "спустя несколько лет после отъезда в Германию стал возвращать эти средства частями".

Ахмедов объявил голодовку 23 марта, протестуя против условий содержания, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Натиг Адилов.

"В колонии, где содержатся Ахмедов, своевременно не предоставляют пищу, при этом еда очень плохого качества. Многие заключенные сами готовят пищу на электроплитке из продуктов, присылаемых из дома. Но Ниямеддину плитку не дают, за это требуют деньги. Холодильника, чтобы он мог хранить продукты, также не дают. В знак протеста против дискриминации он 23 марта объявил голодовку. После того, как он написал [соответствующее] заявление, его перевели в карцер", - сказал Адилов.

Проведение Ахмедовым голодовки подтвердил и член НПО "Линия защиты" Тезехан Мираламли.

"После решение апелляционного суда Ниямеддина Ахмедова 4 марта перевели из СИЗО в колонию. Две недели его продержали на так называемом карантине для вновь прибывших. Это не связано с коронавирусом. Такая порочная практика сохранилась еще с советского времени. В этот период заключенных учат порядкам колонии, нередко это сопровождается насилием", - рассказал Мираламли корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, 18 марта Ахмедова перевели в барак с плохими условиями содержания. "Это помещение не обогревается. Пищу там не дают вовремя, при этом она готовится из некачественных продуктов и практически несъедобная. В пенитенциарной системе существует практика предоставления заключенным электроплиток, чтобы они могли готовить пищу из продуктов, присылаемых из дома. Раз в неделю они получают продукты и хранят их в холодильнике. Но Ниямеддину отказали в предоставлении плитки и холодильника", - сказал член НПО "Линия защиты".

Мираламли отметил, что Ахмедов 22 марта по телефону предупреждал его о голодовке. "Я просил его пока не делать этого и отложить хотя бы до начала рабочей недели, чтобы адвокат могла его посетить. Дело в том, что после того, как заключенного переводят из СИЗО в учреждение по отбыванию наказания, адвокат должен вновь получить разрешение в Пенитенциарной службе для посещения подзащитного. Но он все-таки начал голодовку. Мне вчера это подтвердили два источника в колонии. Они сообщили, что Ахмедов после написания заявления о голодовке был помещен в карцер", - сказал он.

Адвокат Зибейда Садыгова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что попытается прояснить ситуацию с Ахмедовым после начала рабочей недели, с 27 марта - по окончании выходных по случаю Новруз байрама.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

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Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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