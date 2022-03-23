23 марта 2022, 09:22

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На курорте "Эльбрус" возобновили работу все канатные дороги и горнолыжные трассы после проведения планового технического обслуживания, сообщила администрация курорта.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 марта администрация Курорта "Эльбрус" информировала об его закрытии для проведения технических работ.

После проведения регламентных работа курорт "Эльбрус" возобновил работу, сообщила администрация. "Сегодня 23 марта, среда, и на курорте работают канатные дороги: Азау – Кругозор, Кругозор – Мир, Мир – Гарабаши. Открыты все трассы: Гарабаши – Мир, Мир – Кругозор, Кругозор – Азау. Работает 5 касс на поляне Азау", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале курорта "Эльбрус".

Вход на канатные дороги только в масках, сказано в сообщении.

Напомним, что 21 марта спасатели Эльбрусского поисково-спасательного отряда приступили к поискам на Эльбрусе сноубордиста, который поднялся на высоту 4700 метров и больше не выходил на связь. Вечером 22 марта его поиски были приостановлены.

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