22 марта 2022, 07:05

Курорт "Эльбрус" закрыт на техработы

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Канатные дороги и горнолыжные трассы курорта "Эльбрус" закрыты для проведения плановых регламентных работ, сообщила администрация.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 марта администрация курорта "Эльбрус" информировала, что 22 марта курорт будет закрыт из-за проведения технических работ.

Приэльбрусье - зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Зимний курортный сезон в Приэльбрусье продолжается с конца декабря до конца марта, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

Курорт "Эльбрус" полностью закрыт для технического обслуживания, сообщила администрация курорта.

"Во вторник, 22 марта, курорт "Эльбрус" не работает из-за проведения плановых регламентных работ на всей его территории. Закрыты не только канатные дороги, но и трассы курорта. В среду, 23 марта, "Эльбрус" будет работать в штатном режиме", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте курорта.

Напомним, что 21 марта шесть спасателей Эльбрусского поисково-спасательного отряда приступили к поискам на Эльбрусе сноубордиста, который поднялся на высоту 4700 метров и больше не выходил на связь. Вечером его поиски были остановлены из-за наступления темноты.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня переменная облачность, температура воздуха составит -10 градусов, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 23 марта также ожидается переменная облачность, температура понизится до -20, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и  Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

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На "Кавказском узле" опубликована справка ОАО "Курорты Северного Кавказа".

Примечание:

"Планы изменить статус Тебердинского заповедника вызвали протест карачаевцев", "Около 500 грузовиков скопились на пункте пропуска "Верхний Ларс", "Дома жителей Кабардино-Балкарии повреждены после непогоды".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

22 марта 2022, 06:05

22 марта 2022, 05:06

22 марта 2022, 04:07

22 марта 2022, 03:08

22 марта 2022, 02:09

  • Работа общественного транспорта возобновилась в Степанакерте

    Центральные дороги Степанакерта очищены от снега, движение общественного транспорта по ним возобновлено. Несмотря на то, что для расчистки дорог в Нагорном Карабахе привлечены строительные компании с техникой, многие из них все еще остаются полностью или частично заблокированными для движения транспорта, в том числе участок дороги, соединяющей непризнанную республику с Арменией.

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