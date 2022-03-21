Монитор компьютера. Фото: Юрий Гречко / Югополис

21 марта 2022, 17:15

Суд запретил работу Facebook и Instagram в России

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Тверской суд Москвы запретил работу соцсетей Facebook и Instagram в России, признав их деятельность экстремистской. Мессенджера WhatsApp, также принадлежащего компании Meta, запрет не коснулся, пояснил представитель Генпрокуратуры.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта Роскомнадзор объявил об ограничении в России доступа к Instagram, которая принадлежит компании Meta, объяснив это распространением в этой соцсети призывов к насилию над гражданами России, в том числе военнослужащими. Ранее, 4 марта, ведомство сообщило о блокировке в России соцсети Facebook в связи со случаями "дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов".

Тверской суд Москвы сегодня запретил в России Facebook и Instagram "за экстремистскую деятельность", сообщает РИА Новости.

Генпрокуратура обратилась в суд из-за отказа компании Meta удалять призывы к насилию. "Суд постановил: исковое заявление генеральной прокуратуры РФ подлежит удовлетворению, решение суда должно исполняться немедленно", - цитирует судью "Интерфакс".

В суде представитель Генпрокуратуры уточнил, что запрет не коснется мессенджера WhatsApp, также принадлежащего Meta. Кроме того, по словам прокурора, использование гражданами этих соцсетей не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности, информирует агентство.

Дорогие читатели "Кавказского узла", мы призываем вас подписаться на наши группы в других соцсетях - "Вконтакте", Telegram, Twitter, "Одноклассники" и Youtube. Также предлагаем установить на смартфон приложение "Кавказского eзла" для для IOS и Android, чтобы всегда быть на связи и читать наши новости.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Заблокирован аккаунт Кадырова в Instagram", "Специалисты предупредили о рисках ограничения доступа российским пользователям к Интернету", "Мэрия Волгограда отказалась согласовать акцию в поддержку российских военных".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

21 марта 2022, 17:41

21 марта 2022, 17:00

  • Слова о тысяче добровольцев на Украине вызвали сомнения в правдивости Кадырова

    Некоторые из чеченских силовиков, которых Рамзан Кадыров объявил добровольными участниками спецоперации на Украине, согласились на это под давлением, предположили правозащитница Светлана Ганнушкина и кавказовед Руслан Кутаев. Для бывшего начальника полиции Чечни Апти Алаудинова командировка на Украину стала шансом вернуть влияние в республике, указали они.

21 марта 2022, 16:52

21 марта 2022, 15:52

21 марта 2022, 14:56

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи