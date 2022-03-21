Суд запретил работу Facebook и Instagram в России

21 марта 2022, 17:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Тверской суд Москвы запретил работу соцсетей Facebook и Instagram в России, признав их деятельность экстремистской. Мессенджера WhatsApp, также принадлежащего компании Meta, запрет не коснулся, пояснил представитель Генпрокуратуры.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта Роскомнадзор объявил об ограничении в России доступа к Instagram, которая принадлежит компании Meta, объяснив это распространением в этой соцсети призывов к насилию над гражданами России, в том числе военнослужащими. Ранее, 4 марта, ведомство сообщило о блокировке в России соцсети Facebook в связи со случаями "дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов".

Тверской суд Москвы сегодня запретил в России Facebook и Instagram "за экстремистскую деятельность", сообщает РИА Новости.

Генпрокуратура обратилась в суд из-за отказа компании Meta удалять призывы к насилию. "Суд постановил: исковое заявление генеральной прокуратуры РФ подлежит удовлетворению, решение суда должно исполняться немедленно", - цитирует судью "Интерфакс".

В суде представитель Генпрокуратуры уточнил, что запрет не коснется мессенджера WhatsApp, также принадлежащего Meta. Кроме того, по словам прокурора, использование гражданами этих соцсетей не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности, информирует агентство.

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