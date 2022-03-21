13 человек госпитализированы в Ростове-на-Дону после прорыва теплотрассы

21 марта 2022, 10:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Ростове-на-Дону госпитализированы 13 человек, получивших ожоги после прорыва теплотрассы. Из многоэтажек около места происшествия эвакуированы 35 жильцов, сообщило МЧС.

По данным спасателей, в 01.30 мск поступило сообщение о порыве теплотрассы D-1000 мм по адресу: Ростов-на-Дону, улица Малиновского, 18.

Из-за фонтана горячей воды пришлось эвакуировать жильцов расположенных рядом многоквартирных домов, куда горячая вода попадала через окна, сообщило управление МЧС по Ростовской области на своем сайте.

Были госпитализированы с ожогами нижних конечностей 13 человек, информировал сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по Ростовской области.

Всего эвакуировано 35 человек. Без теплоснабжения остается 25-этажный дом, передало сегодня РИА "Новости" со ссылкой на УМЧС России по Ростовской области.

"Кавказский узел" также писал, что 21 января 2021 года теплоснабжение десяти многоквартирных домов было отключено в Ростове-на-Дону после коммунальной аварии.

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По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность при температуре воздуха +5 градусов, скорость ветра составляет 5 метров в секунду. В ночь на 21 марта также ожидается переменная облачность, температура воздуха понизится до -1 градуса, скорость ветра – до 3 метров в секунду. Осадков не ожидается. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.