Ереван и Степанакерт раскритиковали визит представителей ООН в Шушу

20 марта 2022, 02:37

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МИД Армении выразил протест ООН в связи с участием ее представителей, в том числе резидента-координатора в Азербайджане Владанки Андреевой, в мероприятиях в Шуше. Раскритиковал визит представителей ООН в Шушу и госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

Министерство иностранных дел Армении 19 марта выразило протест ООН в связи с участием представительства организации в Азербайджане в мероприятиях в городе Шуша. В связи с этим в МИД была приглашена и.о. постоянного координатора ООН в Армении Лили Питерс Яхья.

Ей сообщили, что Армения "решительно осуждает вовлечение офиса ООН в Азербайджане в мероприятия в городе Шуше 18 марта". "В связи с этим ей была представлена нота протеста МИД", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Поводом для критики со стороны ведомства стал визит 18 марта представителей ООН, в том числе резидента-координатора организации в Азербайджане Владанки Андреевой в Шушу. В городе проводились мероприятия в честь 30-летия партнерства Азербайджана и ООН. Делегация организации сначала прибыла в Физулинский международный аэропорт, а затем по так называемой "Дороге Победы" отправились в Шушу, информирует Trend.az.

Целью визита было создание площадки для обсуждений путей партнерства ООН и Азербайджана в рамках Целей устойчивого развития.

Визит делегации ООН в Шушу раскритиковал и государственный министр Нагорного Карабаха Артак Бегларян. Он отметил, что непризнанную республику не посетило ни одно должностное лицо организации, они не интересуются судьбой вынужденных переселенцев и не реагируют на провокации со стороны Азербайджана, пишет news.am.

Взятие Шуши в ноябре стало ключевым событием осеннего обострения карабахского конфликта – после этого азербайджанские войска оказались в непосредственной близости от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, Степанакерта. Армения с потерей Шуши пошла на заключение мирного соглашения, по которому карабахские власти утрачивали контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

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