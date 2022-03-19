19 марта 2022, 12:41

Две руководительницы центров соцзащиты в Дагестане отправлены под домашний арест

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Двум жительницам Дагестана, занимавшим должности директоров центров социального обслуживания населения, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по делу о хищении более 600 млн рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее следователи заподозрили в махинациях с социальными выплатами директоров комплексных центров социального обслуживания в Махачкале и Дербенте, Казбековском, Геребильском, Чародинском, Лакском районах и замдиректора центра Кизилюртовского района.

Суд 18 марта рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения двум жительницам Дагестана, занимавшим должности директоров центров социального обслуживания населения в Дербенте и Чародинском районе. Обе подозреваются в участии в преступном сообществе (ч.3 ст.210 УК России) и крупном мошенничестве (ст.159 УК России). Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 28 суток - до 15 мая 2022 года, сообщили в пресс-службе Советского районного суда Махачкалы.

На решение суда повлияло то, что у одной из подозреваемых имеется хроническое заболевание, и она воспитывает двух детей-инвалидов, у второй - несовершеннолетний ребенок и мать, нуждающаяся в постоянном уходе. Поэтому суд пришел к выводу, что возможно применение не столь строгой меры пресечения, которую запрашивало следствие, пишет сегодня со ссылкой на пресс-службу суда РИА "Дагестан".

Напомним, 9 апреля 2021 года стало известно, что врио главы министерства туризма Дагестана Расул Ибрагимов обвинен в создании преступного сообщества и мошенничестве с социальными выплатами в бытность министром труда и социального развития региона. 29 сентября 2021 года был арестован директор комплексного центра социального обслуживания по Каякентскому району, который был обвинен вместе с Ибрагимовым в хищении соцвыплат. По версии следствия, с 2017 по сентябрь 2018 года Ибрагимов создал преступное сообщество, в которое вошли сотрудники подразделений Минтруда Дагестана. По материалам дела, они через фиктивно оформленных сотрудников похищали деньги, предназначенные для пожилых и инвалидов. Также им выплачивались завышенные премии, часть из которых возвращалась Ибрагимову и другим подозреваемым. Ущерб бюджету оценивается в 620 миллионов рублей.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Facebook и Twitter, а без установки VPN - в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Примечание:

"Глава Цунтинского района получил условный срок по делу о взятке", "Прокуратура Дагестана вновь потребовала изъять квартиру Абрамкиной", "Дагестанские чиновники заподозрены в мошенничестве на 20 миллионов".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

19 марта 2022, 13:14

  • Газ начал поступать в дома жителей Нагорного Карабаха

    В дома более половины жителей Нагорного Карабаха начал поступать природный газ. На фоне холодной погоды, топлива не было в течение 11 дней из-за аварии на газопроводе, сообщил госминистр непризнанной республики Артак Бегларян.

19 марта 2022, 11:28

19 марта 2022, 10:34

19 марта 2022, 10:01

19 марта 2022, 09:08

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи