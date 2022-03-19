Две руководительницы центров соцзащиты в Дагестане отправлены под домашний арест

19 марта 2022, 12:41

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Двум жительницам Дагестана, занимавшим должности директоров центров социального обслуживания населения, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по делу о хищении более 600 млн рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее следователи заподозрили в махинациях с социальными выплатами директоров комплексных центров социального обслуживания в Махачкале и Дербенте, Казбековском, Геребильском, Чародинском, Лакском районах и замдиректора центра Кизилюртовского района.

Суд 18 марта рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения двум жительницам Дагестана, занимавшим должности директоров центров социального обслуживания населения в Дербенте и Чародинском районе. Обе подозреваются в участии в преступном сообществе (ч.3 ст.210 УК России) и крупном мошенничестве (ст.159 УК России). Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 28 суток - до 15 мая 2022 года, сообщили в пресс-службе Советского районного суда Махачкалы.

На решение суда повлияло то, что у одной из подозреваемых имеется хроническое заболевание, и она воспитывает двух детей-инвалидов, у второй - несовершеннолетний ребенок и мать, нуждающаяся в постоянном уходе. Поэтому суд пришел к выводу, что возможно применение не столь строгой меры пресечения, которую запрашивало следствие, пишет сегодня со ссылкой на пресс-службу суда РИА "Дагестан".

Напомним, 9 апреля 2021 года стало известно, что врио главы министерства туризма Дагестана Расул Ибрагимов обвинен в создании преступного сообщества и мошенничестве с социальными выплатами в бытность министром труда и социального развития региона. 29 сентября 2021 года был арестован директор комплексного центра социального обслуживания по Каякентскому району, который был обвинен вместе с Ибрагимовым в хищении соцвыплат. По версии следствия, с 2017 по сентябрь 2018 года Ибрагимов создал преступное сообщество, в которое вошли сотрудники подразделений Минтруда Дагестана. По материалам дела, они через фиктивно оформленных сотрудников похищали деньги, предназначенные для пожилых и инвалидов. Также им выплачивались завышенные премии, часть из которых возвращалась Ибрагимову и другим подозреваемым. Ущерб бюджету оценивается в 620 миллионов рублей.