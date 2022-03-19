Более 200 сел в Дагестане остались без света из-за непогоды

19 марта 2022, 10:34

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Из-за сильного ветра и снегопада прервана подача света в 206 сел в шести районах Дагестана, сообщили энергетики.

По данным Минэнерго Дагестана, без электричества остались села Акушинского, Кайтагского, Хунзахского, Тляратинского, Цунтинского и Шамильского районов.

"Из-за непогоды без света остались 206 населённых пунктов. Липкий снег и ветер стали причиной повреждений на воздушных линиях и перебоев в электроснабжении", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы ведомства.

Сотрудники Минэнерго Дагестана контролируют ремонтные работы, привел сегодня ТАСС сообщение пресс-службы.

"Кавказский узел" также писал, что 22 января электроснабжение было отключено в Хасавюртовском районе в связи с аварией. Без света тогда остались 10 580 жителей.

Напомним, что жители Дагестана регулярно жалуются на проблемы с подачей электричества, газоснабжением, на отсутствие водоснабжения и качество питьевой воды. 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Владимира Путина в Москве главред РИА "Дагестан" Магомед Магомедов попросил президента содействовать в решении проблемы в Дагестане с водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением, назвав сложившуюся ситуацию энергокризисом. В тот же день на жалобу президенту отреагировал глава Дагестана Сергей Меликов, он заверил, что в Дагестане в ближайшее время начнется масштабный ремонт электросетей, водопроводов и газопроводов. 25 декабря 2021 года Путин поручил премьер-министру страны Михаилу Мишустину разобраться с проблемами с обеспечением Дагестана водой, газом и светом. В регионе после этого распоряжения президента могут начаться кадровые чистки, а ситуация возможно, сдвинется с места, предположили жители Дагестана в Instagram.

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По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале скорость ветра составляет 5 метров в секунду, идет умеренный дождь при температуре воздуха +2 градуса. В ночь на 20 марта скорость ветра и температура воздуха останутся прежними, также прогнозируется умеренный дождь. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.