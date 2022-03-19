Жители Каспийска простились с Тажибом Курбановым

19 марта 2022, 03:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старший лейтенант Тажиб Курбанов, погибший во время спецоперации российских войск на Украине, похоронен в Каспийске.

Как писал "Кавказский узел", о гибели земляков сообщают главы муниципалитетов и районов Дагестана. Так, 17 марта администрация Каспийска сообщила, что старший лейтенант Тажиб Курбанов из Каспийска погиб во время спецоперации российских войск на Украине. 18 марта администрация Табасаранского района сообщила, что командир роты Сахиб Турабов был похоронен в родном селе. С начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее 33 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями регионов данных. По данным на 02.30 мск 19 марта официально подтверждена гибель не менее 129 уроженцев юга России, в том числе 82 уроженцев Северо-Кавказского федерального округа.

В Каспийске состоялись похороны Тажиба Курбанова, сообщил 18 марта корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник городской администрации. У погибшего остались жена и двое сыновей 5 и 7 лет, сказал он.

«Попрощаться с Курбановым пришли сотни горожан, близкие и родные, а также глава Каспийска Борис Гонцов, военком города полковник Марат Пашаев», - рассказал чиновник.

Рота, в которой служил Тажиб Курбанов, попала под обстрел под Мариуполем на Украине, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" военком Каспийска Марат Пашаев. Курбанов и командир роты вывели военнослужащих из-под огня, но оба при этом погибли, сказал он. Военком отметил, что Тажиб Курбанов будет представлен к государственной награде.

Пашаев рассказал, что тело погибшего было доставлено в госпиталь Ростова-на-Дону, оттуда в Дагестан. Все необходимые процедуры в таких случаях берет на себя Минобороны.

Он также рассказал, что семьям погибших материальную помощь оказывает Министерство обороны. «Но мы силами города, депутатов, бизнесменов также окажем финансовую помощь семье, этот вопрос будет обсуждаться с главой города», - сказал военком.

Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".