Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта

18 марта 2022, 21:50

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Движение по Военно-Грузинской дороге запрещено для всех машин из-за ухудшения погодных условий в Грузии, сообщили сегодня североосетинские спасатели.

Как писал "Кавказский узел", выезд из Северной Осетии через КПП "Верхний Ларс" был запрещен 14 марта из-за ухудшения погоды в Грузии. На утро следующего дня, по данным спасателей, отмены запрета на выезд по Военно-Грузинской дороге ожидали водители 380 грузовиков и 97 легковых машин. Для них открыты пункты обогрева и горячего питания, сообщило МЧС. После обеда запрет был снят, но очередь машин у границы растянулась на несколько километров. Около пункта пропуска "Верхний Ларс" нет возможности принять душ и не работают банкоматы, а покупать еду и ночевать приходится во Владикавказе, пожаловались застрявшие на выезде в Грузию люди.

Движение всех видов транспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации запрещено в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечить безопасный проезд по ней, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Ограничение действует с 20:25 мск до особого распоряжения до особого распоряжения, говорится в сообщении.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 21.40 мск сегодня, на въезд в Россию из Грузии дорога свободна, на КПП стоят две фуры и два легковых автомобиля. В направлении на выезд из России видна очередь из большегрузов, конца которой не видно из-за поворота дороги, на КПП стоит один легковой автомобиль.. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога через Главный Кавказский хребет соединяет Владикавказ с Тбилиси. Это единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег при температуре воздуха -11 градусов, скорость ветра составляет 2 метра в секунду. В ночь на 19 марта также ожидается снегопад, скорость ветра увеличится до четырех метров в секунду, похолодает до -15 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.