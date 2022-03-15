Режим ЧС введен в Алагирском районе из-за непогоды

15 марта 2022, 12:23

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В Алагирском районе Северной Осетии введен режим чрезвычайной ситуации после того, как из-за сильного ветра и обильного снегопада была нарушена жизнедеятельность в Нарском и Зарамагском сельских округах, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром спасатели информировали, что на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии образовалась очередь из 477 машин. Их водители ожидают разрешения на проезд по Военно-Грузинской дороге, которая закрыта из-за непогоды.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Алагирском районе Северной Осетии с 09.00 мск из-за сильного ветра и снегопада, сообщило региональное управление МЧС. "С 9 по 11 марта <…> из-за сильного ветра (до 20 м/с) и обильного снегопада (более 20 мм за сутки), высота снежного покрова в горных районах составила более 150 сантиметров, в результате чего нарушена жизнедеятельность в Нарском и Зарамагском сельских округах, с общей численностью жителей 143 человека", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

Жители Нарского и Зарамагского сельских округов ни в чем не нуждаются, жалоб от них нет, с ними поддерживается связь, привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы управления МЧС по Северной Осетии.

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По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Алагире идет слабый дождь со снегом при температуре воздуха +2 градуса, скорость ветра – два метра в секунду. В ночь на 16 марта ожидается ясная погода, температура воздуха понизится до -5 градусов, скорость ветра – до одного метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.