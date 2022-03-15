Торговые центры и больницы эвакуированы в Волгограде после сообщений о бомбах

15 марта 2022, 11:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Волгограде сегодня поступили сообщения о бомбах в два торгово-развлекательных центра, четыре больницы, школу и суд, после чего в них была проведена эвакуация людей.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 января ученики волгоградских школ были эвакуированы после сообщений о минировании.

Сегодня утром в Волгограде посетители и персонал торгово-развлекательных центров "Парк Хаус" и "Мармелад", одного суда, а также медперсонал и пациенты нескольких больниц были эвакуированы после сообщений о минировании, информировало онлайн-издание "Высота 102" со ссылкой на экстренные службы.

Информация о минировании поступила на электронную почту. В письме содержались сведения о минировании четырех больниц в Волгограде, сообщил сотрудник управления Федеральной почтовой связи Волгоградской области. "Анонимные сообщения о минировании пришли на электронную почту управления Федеральной почтовой связи Волгоградской области. В одном из них сообщалось о минировании четырёх больниц Волгограда: городской больницы №1 на улице Кирова, 10, больницы №4 на улице Ополченской, 40, больницы №3 на улице Советской, 47 и областной больницы №3 на улице Циолковского, 1. Во втором письме анонимный отправитель сообщил об угрозе взрывов в ТРК "Мармелад" и "Парк Хаус" в Дзержинском районе Волгограда", – привел сегодня его слова "Блокнот. Волгоград".

Авторы сообщения о минирования потребовали указать название террористической организации, в ячейке которой они состоят, сказано в публикации. "Выдвинуты три требования: указать название группировки в новостях, указать ник отправителя писем с угрозами и показать текст сообщения о минировании в новостях", – добавил сотрудник областного управления Федеральной почтовой связи.

В Волгограде эвакуировали персонал и учеников школы №77 в Кировском районе после того, как поступило сообщение о минировании, передало сегодня онлайн-издание "Волга-медиа".

На 11.25 мск 15 марта на сайтах управлений МВД и МЧС по Волгоградской области, Следственного управления СКР по региону, региональной прокуратуры, а также на сайте мэрии Волгограда нет информации о проведении эвакуации в местных торговых центрах, больницах, суде или школе из-за сообщения о минировании.

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Напомним, что в Волгограде сообщения о минировании различных учреждений поступают периодически. Так, 5 января полиция оцепила вокзал в Волгограде после сообщения о бомбе, а 3 марта учащиеся десятков школ в городе были эвакуированы в связи с информацией о минировании.