Три человека пострадали при взрыве газа в Грозном

15 марта 2022, 08:46

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Один взрослый и двое детей госпитализированы в Грозном с ожогами после взрыва бытового газа в жилом доме в Байсангуровском районе, сообщили спасатели.

По данным спасателей, взрыв газа в Грозном произошел сегодня рано утром.

"В 04.42 [мск] на пульт диспетчера ЦУКС Главного управления МЧС России по Чеченской Республике поступило сообщение о том, что в Байсангуровском районе город Грозный, улица Нурадилова, №189 в частном жилом доме произошел пожар", – сообщило на своем сайте управление МЧС по Чечне.

Далее выяснилось, что произошел взрыв газовоздушной смеси, возгорания после этого не было. "Имеются пострадавшие которые были доставлены ГБ №4 города Грозный", – добавили спасатели.

При взрыве пострадали один взрослый и двое детей, они были доставлены в ожоговое отделение ГБ №4 города Грозный, информировал сегодня ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Чечне.

"Кавказский узел" также писал, что 18 февраля в Урус-Мартановском районе Чечни произошел взрыв цистерны со сжиженным углеводородным газом. О пострадавших не сообщалось.