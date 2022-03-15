Труба распределения газа. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

15 марта 2022, 08:46

Три человека пострадали при взрыве газа в Грозном

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Один взрослый и двое детей госпитализированы в Грозном с ожогами после взрыва бытового газа в жилом доме в Байсангуровском районе, сообщили спасатели.

По данным спасателей, взрыв газа в Грозном произошел сегодня рано утром.

"В 04.42 [мск] на пульт диспетчера ЦУКС Главного управления МЧС России по Чеченской Республике поступило сообщение о том, что в Байсангуровском районе город Грозный, улица Нурадилова, №189 в частном жилом доме произошел пожар", – сообщило на своем сайте управление МЧС по Чечне.

Далее выяснилось, что произошел взрыв газовоздушной смеси, возгорания после этого не было. "Имеются пострадавшие которые были доставлены ГБ №4 города Грозный", – добавили спасатели.

При взрыве пострадали один взрослый и двое детей, они были доставлены в ожоговое отделение ГБ №4 города Грозный, информировал сегодня ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Чечне.

"Кавказский узел" также писал, что 18 февраля в Урус-Мартановском районе Чечни произошел взрыв цистерны со сжиженным углеводородным газом. О пострадавших не сообщалось.

Примечание:

"Жертвы взрыва газа перевезены из Чечни в Нижний Новгород", "Врачи назвали критическим состояние пострадавшей при взрыве газа в Чечне", "В Чечне в результате взрыва бытового газа ранены четыре человека".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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