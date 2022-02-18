Цистерна с пропаном загорелась в чеченском селе

18 февраля 2022, 13:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Взрыв цистерны со сжиженным углеводородным газом произошел в Урус-Мартановском районе. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщило МЧС.

По информации ведомства, инцидент произошел сегодня на пустыре в селе Гехи.

"Произошло возгорание цистерны с пропаном. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Чечне.

Информация о пожаре поступила спасателям в 10:25 мск. Взорвалась цистерна со сжиженным углеводородным газом емкостью 60 кубов. Вблизи находится еще шесть. Пожар перекинулся на близлежащее здание, пишет со ссылкой на пресс-службу ведомства "Интерфакс".