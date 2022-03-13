13 марта 2022, 21:18

Задержанные в Волгограде активисты отпущены из полиции

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На двух задержанных в Волгограде активистов полицейские составили протоколы из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность, затем все задержанные были отпущены. 

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Волгограде силовики задержали по меньшей мере восьмерых человек на акции протеста против военной операции на Украине. У обелиска на площади Павших борцов собрались в 14 мск около 20 человек. Активисты ничего не скандировали, а стояли группами и общались, но около 15 мск начались задержания, передал с места событий корреспондент "Кавказского узла". Скорбью по всем погибшим во время военной операции на Украине объяснили жители Волгограда свое решение собраться сегодня на площади у Вечного огня.

Полицейские составили протоколы на двух активистов из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность, остальные задержанные отпущены, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Роман Зайцев.

По словам Зайцева, полицейские составили два протокола по ст. 20.6.1 ч 1  КоАП РФ в отношении двух активистов из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность, остальные задержанные отпущены без протоколов.

"Нужно отметить, что успели взять объяснения за три часа", - отметил адвокат.

Позже были отпущены все задержанные - и с протоколами, и без, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе", а новости о случаях преследования активистов – на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Десятки волгоградцев задержаны за протест против спецоперации на Украине", "Волгоградцы объяснили стремлением к миру протест против военной операции", "Краснодарская активистка заявила о давлении силовиков".

Автор: Ольга Черкасова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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