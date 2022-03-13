Задержанные в Волгограде активисты отпущены из полиции

13 марта 2022, 21:18

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На двух задержанных в Волгограде активистов полицейские составили протоколы из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность, затем все задержанные были отпущены.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Волгограде силовики задержали по меньшей мере восьмерых человек на акции протеста против военной операции на Украине. У обелиска на площади Павших борцов собрались в 14 мск около 20 человек. Активисты ничего не скандировали, а стояли группами и общались, но около 15 мск начались задержания, передал с места событий корреспондент "Кавказского узла". Скорбью по всем погибшим во время военной операции на Украине объяснили жители Волгограда свое решение собраться сегодня на площади у Вечного огня.

Полицейские составили протоколы на двух активистов из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность, остальные задержанные отпущены, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Роман Зайцев.

По словам Зайцева, полицейские составили два протокола по ст. 20.6.1 ч 1 КоАП РФ в отношении двух активистов из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность, остальные задержанные отпущены без протоколов.

"Нужно отметить, что успели взять объяснения за три часа", - отметил адвокат.

Позже были отпущены все задержанные - и с протоколами, и без, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

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