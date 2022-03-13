Волгоградцы объяснили свой протест скорбью по убитым на Украине

13 марта 2022, 18:58

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Скорбью по всем погибшим во время военной операции на Украине объяснили жители Волгограда свое решение собраться сегодня на площади у Вечного огня. Акция с участием пожилых и молодежи вылилась в задержания.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Волгограде силовики задержали по меньшей мере восьмерых человек на акции протеста против военной операции на Украине. У обелиска на площади Павших борцов собрались в 14 мск около 20 человек. Активисты ничего не скандировали, а стояли группами и общались, но около 15 мск начались задержания, передал с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Акции протеста прошли сегодня во многих городах России, к 16.30 мск на них были задержаны более 600 человек в 33 городах, сообщил на своем сайте правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. В Волгограде, по данным правозащитников, в отдел полиции №4 были доставлены по меньшей мере семь человек: Любовь Самылова, Михаил Морозов, Яна Березина, Данил Соловьёв, Евгений Корчакин, Замир, чью фамилию правозащитники не указали, и Вячеслав Чадов.

Сотрудники полиции, Росгвардии, казаки-дружинники и силовики в штатском появились на площади Павших борцов около 13 мск, примерно за час до того, как там начали собираться горожане, передал корреспондент "Кавказского узла".

По периметру площадки около обелиска стояли автомобили с проблесковыми маячками, автозак и автобус полиции. Кроме корреспондента «Кавказского узла», других представителей СМИ на месте акции не было. Офицер полиции ознакомился с удостоверением корреспондента "Кавказского узла" и поинтересовался наличием редакционного задания.

Около 14 мск у Вечного огня стали собираться группы протестующих. Они не демонстрировали никаких плакатов и не скандировали лозунгов. Многие из них не задерживались на площадке, а отходили к скамейкам в сквере. Ни один из них не пришел с детьми.

Среди пришедших преобладали молодые люди, а всего корреспондент "Кавказского узла" насчитал около 25 участников акции. Никто из них не захотел оставить свои контактные данные для связи. "У нас уже есть одна административка за прошлые протесты. Не хотелось бы уголовку получить. Но и молчать мы не можем", - пояснил свое поведение один из студентов, наблюдавший за акцией со стороны часовни.

Пассивной акцией отчаяния и скорби назвал сегодняшний протест молодой человек, представившийся Сергеем. "Это акция пассивная, акция отчаяния. Мы скорбим по погибшим на Украине", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Минобороны России 2 марта сообщило, что в военной спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения. После этого о гибели земляков-военнослужащих регулярно сообщают власти регионов и муниципалитетов, в том числе на юге России. При этом управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило 8 марта, что с начала военной операции на Украине погибли 474 мирных жителя, еще 861 получил ранения.

Среди пришедших на площадь были и пожилые люди. Одна из них, пенсионерка Вера Дьяченко, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что много лет проработала врачом. По словам женщины, ее брат-пенсионер сейчас находится в Одессе, и она за него очень переживает.

Пенсионерка уточнила, что получает от родственников с Украины сведения, противоречащие информации, которую распространяют официальные российские СМИ. "Я им (украинским родственникам) очень доверяю. У меня, как у врача, критическое мышление... Очень переживаю – не сплю ночами", - пожаловалась Вера Дьяченко.

В это время сержант полиции потребовал, чтобы корреспондент "Кавказского узла" не фотографировал Дьяченко на фоне Вечного огня. Пояснить свое требование он отказался, а затем полицейские задержали пожилую женщину.

За этим наблюдал другой пришедший на площадь пенсионер, 60-летний Вячеслав Чадов. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что родился в Сталинграде и помнит, как во дворе играли в домино еще молодые ветераны Великой Отечественной войны. Они не одобрили бы происходящее сейчас, предположил волгоградец.

К собравшимся на площади подходил молодой человек, на куртке которого была наклеена буква «Z». Он вступал с собравшимися в споры, записывал их ответы на камеру. Позже наряд полицейских стал обходить группы собравшихся. У молодого человека они проверили паспортные данные и потребовали, чтобы он ушел с площади «в теплое место», но юноша отказался выполнить их требование.

Затем наряд полиции подошел к двум девушкам. Офицер предложил им предъявить паспорта. Одна из девушек в ответ потребовала от сотрудника полиции представиться и объяснить, на каком основании они хотят ознакомиться с ее документами. Девушка держала в руках сумку с надписью о свободе слова, а лицо ее скрывала черная маска. Ее диалог с сотрудниками полиции длился около 15 минут, после чего девушка показала офицеру свои паспортные данные, но отказалась продемонстрировать страницу со сведениями об адресе регистрации.

"Когда я сказала, что я не волгоградка, они стали выяснять у меня, откуда я приехала, с какой целью. Переписали мои данные, хотя я им этого не разрешала делать", - пояснила девушка, представившаяся Любой, корреспонденту "Кавказского узла".

Мимо собравшихся проходили другие горожане и туристы. Многие из них интересовались, что происходит у обелиска, и выражали удивление, узнав от активистов о мотивах акции. "Такое вообще у нас возможно? Их еще не задержали? Очень странно", - прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" турист, не назвавший своего имени.

Прохожий, пришедший к Вечному огню с внучкой, поддержал собравшихся. "Молодцы. Правильно. Поддерживаю", - сказал он. Иное мнение озвучила пенсионерка Елена Анатольевна. "Волгоградцы в массе своей их не поддерживают", - сказала она.

В 15 мск сотрудники полиции начали задерживать собравшихся. Были задержаны, в частности, девушка Люба с подругой и пять молодых людей. Всего в автобус полиции и автозак полицейские поместили восемь человек.

Напомним, спецоперация российских войск на Украине началась утром 24 февраля. В чем ее суть, что ей предшествовало, и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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